Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Aramızda ayrı gayrı yoktur. Kimi zaman duraklarda, kimi zaman trafikte denk geldiğimizde sizlerle selamlaşırız. Sohbet eder, yolumuza devam ederiz. Geçtiğimiz günlerde şöyle bir yazı gördüm, 'çekemeyen anten taksın.' Bizim bu muhabbetimizi çekemeyen de anten taksın mı?

Gerçi onlar sandıktan çıkan mesajları alamayacak, çevirmeye çalışacak kadar ülke ve gerçeklerinden kopmuş durumdalar. Bunlara anten de fayda etmez. O yüzden uzaya İmece uydumuzu gönderdik. Hangi ayak oyunlarının içinde olduğu bizi ilgilendirmiyor. Milletimiz 14 Mayıs'ta sandıkta iradesini beyan etti. 322 vekille Cumhur İttifakı'na oyunu vererek yasamada nasıl bir tablo istediğini gösterdi.

"Biz milletimizden talimat alıyoruz"

Allah'ın izniyle 2.turda rekor oy ve oranda milletimizin cumhurbaşkanı görevini tekrar bize tevdih edeceğine inanıyoruz. Bunun için şimdiden eserlerin yarım kalmaması için neler yapacağımıza bakıyoruz. Türkiye'nin dünyadaki gücünü artırmak için hangi ilişkileri harekete geçirebileceğimize bakıyoruz. Niye bu kadar kendimizden eminiz biliyor musunuz? Çünkü bizim kimseyle pazarlığımız yok.

Biz sadece milletimizin emrindeyiz. Biz bunlar gibi talimatı Kandil'den almıyoruz. Biz karanlık odalarda terör örgütü uzantılarıyla pazarlığa girmiyoruz. Biz milletimizden talimat alıyoruz.

Şu anda biz sadece eser kazandırma peşindeyiz. Her kesimin sıkıntılarını çözmek için gece gündüz çalışıyoruz. Şu Avrasya Tüneli olmasaydı, halimiz nice olurdu. Şehitler Köprümüz işimizi kolaylaştırıyor. Bir de Yavuz Sultan Selim Köprüsü olmasaydı, halimiz nice olurdu. Çanakkale Köprüsü olmasaydı, halimiz nice olurdu.

"Şimdi sırada Gabar var"

Türkiye büyüdükçe ortaya çıkan kaynağı insanlarımızın her birinin hayatına yansıtacak programlar hazırlıyoruz. Karadeniz gazını 1 ay ücretsiz halkımıza ulaştırdık. Şimdi sırada Gabar var. Gabar petrolünü de çıkardığımızdan andan itibaren halkımız istifade edecek.

Bu Kılıçdaroğlu'nun kol kola olduğu teröristler sebebiyle petrol yıllarca çıkarılamamıştır. Akaryakıtta da aynısını yapacağız. Vergileri düşürerek, insanımızı rahatlatacağız. Her konuda benzer adımlar atıyoruz. Aklıma yolda gördüğüm araç arkası yazısı geldi. 'Bir gün ağırlık düşerse omuzlarına, o benim vebalimdir unutma' diyordu. Sizin vebalinizi unutmadık, istismar etmedik.

Bugün de Halkbank vasıtasıyla 1,5 milyon liraya kadar hazine destekli taşıt kredisiyle yanınızda yer alıyoruz.

Ayrıntılar geliyor...