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HABER GİRİŞ
06.05.2023 13:49
, 06.05.2023 14:59
SON GÜNCELLEME
06.05.2023 14:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap ediyor.
Ayrıntılar gelecek...
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