Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Fitne tüccarlarına asla prim vermeyeceğiz. Türkiye'nin istiklal ve istikbali için yolumuza devam ediyoruz.

3 günlük çıkarları uğruna eteğine yapışmadıkları terör örgütü kalmadı. Gündeme gelmek için söylemedikleri yalan, atmadıkları iftira kalmadı.

Yeri geldi kumar masası dediler, noter masası dediler. Tekmeledikleri adayı şimdi millete umut diye yedirmeye çalışıyorlar. Hepsi topu topu 7 kişiler ama kavgasız bir günleri bile geçmiyor. Ama sorsan 85 milyonluk ülkeyi idare etmeye adaylar.



Ayrıntılar geliyor…

