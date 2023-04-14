Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Aziz milletim, sizleri sevgiyle selamlıyorum. Önümüzdeki hafta olacak bayramınızı şimdiden kutluyorum. Dünyalar güzeli Dicle'nin incisi Diyarbakır'da sizlerle olmaktan memnuniyet duyuyorum.

Bu şehrin her taşında medeniyet var. Dicle'nin ve Fırat'ın coşkusu bu şehrin her karış toprağında kendini belli ediyor. Karşımdaki muhteşem topluluk bunu haykırıyor. Kardeşliğin, barışın timsali olan bu şehrin başı hep dik durmuştur. Bu şehri her şeyiyle seviyoruz. Diyarbakır'ın tüm ilçelerini sokaklarını ayrı ayrı selamlıyorum.

Diyarbakır 40 yıldır ekmeğine göz koyanlarla mücadelesini sürdürüyor. Geçmişte yapılan zulumler oldu mu? Elbette oldu. Eski Diyarbakır cezaevi bunun şahitlerinden değil mi? Kürt kardeşlerimi sokağa dökerek 51 yavrumuzu Diyarbakır'da öldürmediler mi?

"Bunların derdi Kürt değil, bunlar katil"

Şimdi bu Selo nerde? Yasin Börü yavrumuzu bunlar şehit etmediler mi? Yavrularımızın üzerinden arabalarla geçmediler mi? Bunların derdi Kürt değil, bunlar katil, bunlar terörist. Bu teröristlere 14 Mayıs'ta gerekli dersi vermeye var mıyız? Evlat hasretiyle yanan Diyarbakır annelerine bile tahammül edemeyenlerin insanlıkla ilgisi yoktur. Kollarına kim girerse onun çıkarı için kendi toprağına silah doğrultana başka ne denir?

Eğer öyle olmasa çözüm sürecinde uzattığımız eli ısırmazlardı. Derdi Kürt kardeşlerimizin hakkı olanın yapacağı iş, silahı bırakıp ortak geleceğimizdeki yerini almaktır. Ama öyle yapmadılar. Bunların siyasi parti kisvesi altında çalışan uzantıları da aynıdır. Bu milletin değerlerine düşmanlık yapanların Diyarbakır'a hizmet gibi bir derdi olabilir mi?

Bunlar Diyarbakır annelerinin yavrularını dağa kaçırmadı mı? Orda bunları taciz etmediler mi? Ne diyorlar, Kandil'den Bay Bay Kemal'i destekleyeceklermiş. Bunlara gereken dersi 14 Mayıs'ta vermeye hazır mıyız?

Üstelik bir de gittiler bu ülkede Kürt kardeşlerimize en çok eziyet eden parti CHP'nin masasına yancı yazıldılar. Kendi insanımızdan, kendi gücümüzden başka bize hayrı dokunanın olmayacağını hep birlikte yaşadık, gördük. Bizim derdimiz evlatlarımızın geleceğidir. Diyar diyar şu alemi dolaşsam, Diyarbakır gibi diyar bulunmaz. Biz böyle görüyoruz.

Ayrıntılar geliyor...