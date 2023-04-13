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TRT Haber 13.04.2023 18:30

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Deprem Konutları Temel Atma ve 1442 Konut, 250 Köy Evi ile 47 Dükkanın Anahtar Teslim Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti;

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mubaret Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Önümüzdeki günlerde vasıl olacağımız Kadir gecenizi ardından gelecek Ramazan Bayramızını tebrik ediyorum. Maalesef bu yılın Ramazan Bayramı'nı Malatya'nın da aralarında bulunduğu şehirlerimizde yaşadığımız depremler sebebiyle buruk geçecek. Bu vesileyle bir kez daha depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Nerede olursak olalım, hangi işle uğraşırsak uğraşalım kalbimizde, kafamızda hep burayla, buradaki insanlarımızla birlikteyiz. Biz asla bu depremi unutmadık, depremde kaybettiğimiz canları unutmadık, deprem yıkıntıları altında kalan hayalleri unutmadık.

Ölenleri geri getiremeyiz ama onun dışındaki tüm kayıpları telafi etmekte kararlıyız. Yıkılan evlerin daha güvenlisi ve moderni ile yeniden yapacağız. Yıkılan iş yerlerini daha ferah şekilde inşa edeceğiz. Şehirlerimizi en güzel hali ile yeniden yağa kaldıracağız. Çünkü biz bu ülkeyi aşkla seviyoruz. Biz Malatya'ya sevdalıyız, kayısıya sevdalı olduğumuz gibi, Türkiye'ye sevdalıyız. Çünkü biz bu millete hizmet etmeyi şereflerin en büyüğü... biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik.

Güzellikte eşi bulunmaz Malatya'dan yükselecek bir Allah razı olsun sözü bizim için dünyalara bedeldir. İkrar verdiğinde ikrarından dönmeyen, davasına sadık Malatya yanımızda olduğu müddetçe Allah'ın izniyle önümüzde hiç bir engel duramaz. Ahdiye ve sevdasına sahip çıkan Malatya bizimle olduğu sürece bizim bileğimizi Allah'ın izniyle kimse bükemez. Göğsünde bin yılların şeref nişanını taşıyan Malatya ile birlikte yol yürüdükçe Türkiye Yüzyılı bize bir el uzatımı mesafede. Malatya'dan aldığımız ilhamla medeniyet bayrağımızı yükseltiyoruz. 

Ayrıntılar gelecek...

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