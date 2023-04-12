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TRT Haber 12.04.2023 20:37

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde, bölgede görev alan belediyeler, arama kurtarma ekipleri ve depremzedeler ile bir araya geldiği iftar programında konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Bu sene deprem felaketi sebebiyle Ramazan-ı Şerif’i buruk geçiriyoruz. Ama sizler bu burukluk içerisinde boş durmadınız, ilk andan itibaren hepiniz orada yerlerinizi aldınız. Ne gerekiyorsa canla başla orada bulundunuz.

Enkaz kaldırma çalışmalarımızı yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz. Kalıcı konutlarımızın inşaatları yoğun bir şekilde devam ederken, 1 yıl içerisinde onları tamamlama vaadimiz var. Bayrama kadar köy evlerinin bir kısmını teslim edeceğiz.

Bölgede çadır kentler kurdur, konyetner kentler kurduk. Bunlar öyle kolay işler değil. Bir yandan da kalıcı konutların yapımına başladık. Yaralılarımızın birçoğunu KYK yurtlarımızda barındırdık, barındırıyoruz. İstiyoruz ki kimse "Benim halim ne olcak?" demesin. Şu an biz o yurtlara gittiğimiz zaman vatandaşlar bizlere teşekkür ediyorlar. Ama yine de geldiğimiz yere dönelim diyorlar.

Milletimizin tüm imkanlarıyla ilk andan itibaren deprem bölgesine koştuğuna emin olun. Siz hepiniz ilk andan itibaren oradaydınız. Devlet yoktu diyenleri mahşeri vicdana havale ediyorum. Devlet ilk andan itibaren bölgedeydi. Israrla bunu inkar edenleri iyi niyetli olmadığını düşünüyoruz. 

Daha cenazelerimiz bile kaldırılmadan koltuk kavgasına tutuşanları ne tarih unutacaktır ne de milletimiz affedecektir. Bu süreçte kimin milletin derdiyle dertlendiği, kimin de sadece acının siyasetini yaptığı, istismar peşinde koştuğu bir kez daha ortaya çıktı.

Depremin 11 ili, 14 milyon insanımızı ve çetin kış şartları işlerimizi biraz zorlaştırmıştır. Özellikle arama kurtarma ekiplerimiz yardım seferberliğinin akıncıları olmuştur. Sadece arama kurturma ekibi olarak 35 bini aşkın personel bölgede görev almıştır. 

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