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TRT Haber 09.04.2023 16:08

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pendik Toplu Açılış Töreni'nde açıklama yapıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Kıbleyi bilmeyenler seccadeye ayakkabıyla basar ama bunlara asıl kıblenin neresi olduğunu, 14 Mayıs'ta siz bildireceksiniz. Kardeşlerim bizim derdimiz var. Fakat istismarla bu yollarda dolaşanlar bilmezler ki 14 Mayıs'ta gereken dersi benim milletim verecektir. Kalbi bizimle çarpan tüm gönül dostlarımıza dua ediyoruz.

Pendik'te bulunmanın bahtiyarlığı içindeyim. Biz İstanbul'u bir başka seviyoruz. Pendik bize sahip çıkan daima bizi bağrına basan bir ilçemiz. 4 milyar lirayı aşan tüm bu eserlerin Pendik'e hayırlı olmasını diliyorum.

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