Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Milli iradenin tecelligahı olarak gördüğümüz Türkiye Büyük Millet Meclisimiz bizim için ülkemiz adına verdiğimiz istiklal ve istikbal mücadelesinin sembolüdür. Her hal ve şart altında Meclis'in temsil ettiği milli iradenin üstünlüğü ilkesine sahip çıktık. 2007 yılında bize Cumhurbaşkanı seçtirmemek için anayasayı ve Meclis iç tüzüğünü ayaklar altına aldıkları zaman biz çareyi başka yerde değil yine burada aradık.

Anayasa ve yasalarımızı demokrasimizi, hak ve özgürlükleri, kalkınma mücadelemizi destekleyecek adımlarla geliştirmek için her yola çıktığımızda çareyi başka yerde değil hep burada aradık. FETÖ'cü alçakların bombaları ile sesini ve temsil ettiği iradeyi susturmak istediklerinde bile direnişi burada sürdürdük, çareyi burada aradık. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı da Meclisimizle birlikte inşa edeceğiz.

Türkiye Yüzyılı destanını da Cumhuriyetimizin ilk asrında darbelere, vesayete, sistemi kilitleyen nice arızalara rağmen milli iradenin temsili görevini azimle yerine getirmeye çalışan Meclisimiz ile yazacağız. Yeni yönetim sistemimizle yasama, yürütme ve yargı arasındaki ilişkilerin tanımını netleştirip yetki ve sorumluluk alanlarını belirgin hale getirerek bu sürecin en sağlıklı şekilde yürümesi için alt yapıyı zaten kurduk. Seçimlerin ardından yeni yönetim sistemimizin ilk dönemindeki tecrübelerin ışığında sistemi daha ileriye taşıyacak restorasyonları da yine Meclisimizle birlikte yapmayı umut ediyoruz. Bu umudun gerisinde 20 yıllık emek ve kazanım vardır.

Bundan 20 yıl önce hükümete gelirken milletimize ne söz verdiysek hamdolsun Rabbim hepsini yerine getirmeyi bize nasip etti. Yine bundan 12-13 yıl önce milletimizin huzuruna çıktığımız 2023 hedeflerimizden dünyada yaşanan onca krize, ülkemizin başına gelen onca hadiseye rağmen asla vazgeçmedik, asla sapmadık, asla geri adım atmadık.

Cumhuriyetimizin ilk asrını tamamlarken 2023 hedeflerimize de önümüze çıkarılan engellere, kurulan tuzaklara, maruz kaldığımız saldırılara rağmen büyük ölçüde ulaştık. Başka bir ülkenin başına gelse veya ülkemizin farklı bir döneminde yaşansa çok büyük yıkımlara, felaketlere, facialara yol açacak nice badireyi Allah'ın yardımı ve milletimizin desteği ile atlattık. Çünkü Cumhuriyetimiz yaş aldıkça milletimizin feraseti ve dirayeti güçlenmiş eski senaryolar, eski tezgahlar işlememeye başlamıştır.

Ayrıntılar gelecek...