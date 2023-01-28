Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Bu gençlik var ya evelallah bu gençlik 14 Mayıs'ta sandıkları patlatacak. Şu kızımıza bak, paradan altı sıfırı attık masadan da atacağız demiş. Biz altı sıfırları atmaya alıştık, onları da alıştırdık.

Allah sizlerden razı olsun. Sizlerin vasıtasıyla Denizli'nin tüm güzel insanlarına sevgilerimi saygılarımı gönderiyorum. Vefanın şehri Denizli’de bulunmaktan memnuniyet duyuyorum.

Bu eserin ortaya koyanı olarak belediye başkanımız Osman kardeşimi kutluyorum tebrik ediyorum.

Denizlili kardeşlerimizin hayır duasını almanın yerini kimse tutamaz. Denizli bu şekilde bize sahip çıktıkça önümüzü kimse kesemez .Denizlinin duası desteği bizimle olduğu müddetçe bizi kimse yıldıramaz.

Bugün yapılan açılış töreninde 18 milyarı bulan yatırımı şehrimize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Sadece şu Honaz tüneli var ya bu tünel bile yıllar yılı beklenen bir tünel. Biz Ferhatız millet ise Şirin biz bu dağları delerek Şirin’e ulaştık.

Paris’in metroların çatılarından adeta yağmurlar akıyor. Bizim şimdi metrolarımız pırıl pırıl.

Kıymetli dava ve yol arkadaşlarım. Denizli'deki programımızın son durağı olan İl Danışma Kurulu Toplantısı'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Türkiye Yüzyılı'nı 85 milyonun KIZILELMA'sı olarak görüyoruz.

Siyasi, diplomatik ve askeri olarak ülkemizi paçasından aşağı çeken ne varsa hepsini tek tek ortadan kaldırdık. IMF’e olan borcumuzu tamamen kapatarak ekonomik bağımsızlığımızı biz tescilledik. Merkez Bankamızın döviz rezervlerini 27 milyar dolardan bugün itibarıyla 130 milyar doların üstüne çıkartarak hazinemizi biz tahkim ettik.

'Türkiye Yüzyılı' barışın, refahın, adaletin yüzyılıdır.

CHP ve ortakları olmadık bahanelerle bizi engellemeye çalışırken biz yüzlerce başlıkta eserler çıkardık. Türkiye’yi dünyayla yarışacak seviyeye çıkardık. Türkiye her alanda kendine güveniyor.

Eski Türkiye'de lafla peynir gemisi yürütmeye alışanlar, biz şimdi eser ve hizmet siyasetinde yarışalım dedikçe kaçacak delik arıyorlar. AK Parti ile karşısındakilerin arasındaki fark işte bu kadar açıktır.

Bir yolculukta önemli olan önce yoldaş sonra yoldur. Siyasetçi kadrosu ancak yol ve dava arkadaşları kadar güçlüdür. Bir parti de mensuplarının gayretleri kadar topluma umut olabilir.

Ayrıntılar geliyor…

