Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

Biz sizinle aynı sokaklarda beraber yürüdük, beraber büyüdük.

Birileri sadece görüntü vermek için sizi selamlar, birileri sadece oy istemek için kapılarınızı çalar. Ancak bizim sizinle geçmişten gelen bir yol arkadaşlığımız var.

Hangi göreve geldiysem hizmet ettik, hepsinin şahitleri sizlersiniz.

81 vilayetimizi ve 85 milyon vatandaşımızı kucaklarken, Romanlar başta olmak üzere hiç kimseyi dışarıda bırakmadık. Kimsenin kökenine, inancına, herhangi bir farklılığına bakmadık.

Bir kez daha sizin gönül dostluğunuza, yol arkadaşlığınıza talibim.

Haliç çamur deresiydi, bura kokudan geçilmezdi, burayı biz temizledik. Haliç'ten Alibeyköy'den taç ocaklarına bütün bu yerleri biz temizledik.

Haliç'ten öyle bir ses verin ki başka vilayetlerden duyulsun.

Romanlar, yüzyılın romanını birlikte yazıyor muyuz, Türkiye Yüzyılı'nı birlikte yazıyor muyuz. Romanlar, ortak vatanımız Türkiye'yi geleceğe birlikte taşıyalım. Bu milletin birliğine gözünü dikenlerin heveslerini kursaklarında bırakalım.

Roman kardeşlerimizin meselelerinin devletin en üst kademelerinde konuşulmasını, çözülmesini temin ettik. Mevzuatımızdan tüm ayrımcı ifadeleri kaldırdık. Böylece utanç verici bir devri geride bıraktık. Nefret ve ayrımcılığa uğrayan herkese hak arama yolunu açtık.

İçişleri Bakanlığı'mız bünyesinde bir 'Roman Koordinasyon Merkezi' kuruyoruz. 25 ilimize valilik bünyesinde sizi temsil eden koordinatör olacak.

Kendi işini kurmak isteyen roman vatandaşlarımıza KOSGEB vasıtasıyla destek verilecek.

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