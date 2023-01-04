Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Yeni müjdeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz. Her hükümet ve parti programımız bir eser ve hizmetleri paylaştık. Bizim milletimize bir ahdimiz var.

Biz eser ve hizmet siyasetiyle milletimizin gönlüne girdik. Bunun için hem kendimiz hem teşkilatlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız gece gündüz çalışıyor, mücadele veriyor.

"Türkiye'yi büyütmeye devam edeceğiz"

Varsın birileri ucube masa etrafında köşe kapmaca oynasın, birbirlerinin gözünü oysun. Varsın birileri bizim emeğimizi, alın terimizi iki satır sosyal medya mesajıyla çalmaya kalksın.

Varsın birileri kendi saplantılarını ülkenin gerçeği sanarak kendi devletine karşı kin kusmaya devam etsin. Biz işimize bakacağız. Biz yatırımla, istihdamla, ihracatla Türkiye'yi büyütmeye devam edeceğiz.

"Milletimiz seçim sandığına gittiğinde hezeyanlara bakmayacak"

Biz demokrasimizi güçlendireceğiz, biz mazlumların sesi mağdurların umudu olarak ülkemizi yükseltmeyi sürdüreceğiz.

AK Parti'nin Cumhur İttifakı'nın farkı diğerlerinden budur. Milletimiz seçim sandığına gittiğinde hezeyanlara bakmayacak. Sandığa vardığında milletimizin bakacağı tek şey kimin hangi ümidi verdiğidir. Bizim en büyük gücümüz inancımızdır. Türkiye Yüzyılı'nın inşasını milletimizle birlikte gerçekleştireceğiz.

Ne diyor Hayyam: “Bir sır daha var, çözdüklerimizden başka. Bir ışık daha var, bu ışıklardan başka. Hiç bir yaptığınla yetinme, geç öteye. Bir şey daha var bütün yapıtlardan başka”

Biz de yaptıklarımızla yetinmeyeceğiz. Yaptıklarımızı bir girizgah kabul ediyoruz. Bu seçime yönelik bütün gayretimizi ortaya koyacağız. Bu start değil, finish, bu şekilde başaracağız.

Eğitim, sağlık, adalet, güvenlik alanlarında çalışmalarımızın özetlerini paylaşmıştık. Bugün de diğer alanlardaki çalışmalarımızdan bahsedeceğiz.

Geçtiğimiz yıl ulaştırmada 360 kilometre yeni bölünmüş yol, 834 kilometre bütümlü sıcak kaplamalı yol yaptık. 5 yeni tünel ile 15,7 kilometreyi bulan 78 yeni köprüyü tamamladık.

1915 Çanakkale Köprüsü'nü 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde hizmete açtık. Malatya çevre yolunun 1. kısmı ve Malatya-Hekimhan yolunu, Bitlis çevre yolunu, Togg fabrikası bağlantı yollarını ve Hasankeyf Tüneli'ni, Yusufeli yollarını, 39 köprü ve 19 köprü viyadüğüyle, uzunluğu 70 kilometreyi bulan Ağrı-Patnos yolunu, Samsun'da Kavak-Asarcık yolunu hizmete aldık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki yıl ağırlığı raylı sistemlere veriyoruz. Ankara-Sivas hızlı tren hattının eksiklerini tamamlıyor, çalışmaları süratlendiriyoruz.https://t.co/sPRN9SYHui pic.twitter.com/GohZZDgZNH — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 4, 2023

Hizmete alınacak projeler

Uzunluğu 120 km olan Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu ile Antalya-Alanya Otoyolu'nun inşasına başlıyoruz. Önümüzdeki yıl ağırlığı raylı sistemlere veriyoruz.

Gayrettepe-Havalimanı, Halkalı-Havalimanı, Bakırköy-Kirazlı metro hatları ile Kocaeli Şehir Hastane tramvay hattı açılışını gerçekleştireceğimiz projeler arasında yer alıyor.

Bu sene ulaştırmada Aydın-Denizli Otoyolu'nun önemli bir kısmını, Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü, Avrupa'nın en uzun çift tüplü tüneli Zigana'yı hizmete açıyoruz.

Ankara-Sivas hızlı tren hattının eksiklerini tamamlıyor, Halkalı-Ispartakule hızlı tren hatlarındaki çalışmaları hızlandırıyoruz. Yerköy-Kayseri hızlı tren hatlarının inşasına başlıyoruz.

Gayrettepe-Havalimanı, Halkalı-Havalimanı, Kocaeli Şehir Hastanesi tramvay hattı açılışa hazır hale getireceğimiz projeler arasında yer alıyor.

Elektrikli tren hatlarımıza 393 kilometrelik Kayseri-Sivas kesimlerini de dahil ediyoruz. Bayburt-Gümüşhane havalimanlarını bitiriyoruz, Kayseri ve Sivas havalimanlarının yeni terminal binalarının yapımına geçiyoruz.

Elektrikte yüzde 50, doğal gazda yüzde 75 devlet desteği sağladık. Sosyal yardımlar kapsamında da 2,4 milyon haneye 2,9 milyar lira elektrik desteği verdik. Meskenlerde ve tarımsal sulamada kullanılan elektrikte KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e düşürdük.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz gazını milli sisteme bağlamak için yürüttüğümüz çalışmalarda sona yaklaştık.https://t.co/sPRN9SYHui pic.twitter.com/l6FnCfSies — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 4, 2023

"Karadeniz gazının ilk fazını Mart ayının sonunda devreye alıyoruz"

Doğal gaz kullanan yerleşim yeri sayımızı 73'e, vatandaş sayımızı 70 milyona, abone sayımızı 19 milyonun üzerine yükselttik.

Silivri tesisindeki doğal gaz depolama kapasitemizi 4.6 milyar metreküpe ulaştırdık. TANAP'ın kapasitesini 2 katına çıkartma kararı aldık. Abdülhamit Han başladığı sondajına devam ediyor. Karadeniz gazını milli sisteme bağlamak için 8 bin personelle yürüttüğümüz çalışmalarda sona yaklaştık.

Doğal gaz rezervimizi 710 milyar metreküpe yükselttik. Adana ve Cizre'deki son keşiflerle petrol üretimimizi arttırdık. Dünyanın en büyük ikinci nadir toprak elementi rezervi ülkemizde keşfedildi. Bu sene enerjide Karadeniz gazının ilk fazını Mart ayının sonunda devreye alıyoruz.

Nükleer güç santralimizin ilk ünitesinde elektrik üretmeye başlıyoruz. Lityum üretim tesisinin temelini atıyoruz. Tuzlu Gölü Doğal Gaz Depoloma Tesisi'nde kapasite geliştirme çalışmalarını sürdürüyoruz.

Geçtiğimiz yıl sanayide 8,9 milyar lira destek ödemesi yaptık. Çocuklarımızın teknolojideki kabiliyetlerini keşif amacıyla kurduğumuz atölyeleri 100 adede çıkardık. Ülkemizin dört bir yanından 500 bin öğrencimizin projelerinin bilim fuarlarında sergilenmesini temin ettik.

Ülkemizin yerli otomobil rüyası Togg fabrikasının kurulmasını sağlayarak projeyi hayata geçirdik. 18,1 milyar lira yatırım büyüklüğü olan 100 katma değeri yüksek projeyi destekledik. 6 yeni endüstri bölgesi ilan ettik. Yatırım tutarı 101 milyar lira olan 10 proje bazlı destek kararı aldık. Ülkemize 10,3 milyar dolar doğrudan uluslararası yatırım çektik. Kalkınma ajanslarımız vasıtasıyla binin üzerinde projeye 1,1 milyar liraya, 633 projeye 1,5 milyar lira destek verdik.

Kabine Toplantımızda da ifade ettiğimiz gibi savunma sanayindeki çalışmalarımız başlı başına bir program olduğu için onları ileride anlatacağız.

Organize sanayi bölgesi sayımızı 365'e yükselteceğiz. Teknoloji sicil kanununu çıkararak firmalarımızın çalışmalarına hukuki zemin kazandıracağız.

GAP, DAP, DOKAP ve KOP bölge kalkınma idarelerimizin desteklediği proje sayılarımızı artıracağız. Enerji, sağlık, toprak ve su verimliliği gibi alanlardaki bilimsel çalışmaları daha etkin şekilde destekleyeceğiz.

"BM Genel Kurulu'nun 30 Mart'ı Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan etmesine öncülük ettik"

Geçtiğimiz yıl çevre ve şehircilikte dünyanın en büyük toplu konut projelerinden biri olan kampanyayla harekete geçtik.

Hazırlıkları tamamlanan yerlerde inşaat çalışmalarına başladığımız bu projede özel kota ayırdık. Tarihe vefa, geçmişe saygı anlayışıyla 80 tarihi meydanımızı gün yüzüne çıkaracak çalışmalara başladık.

Yeni Yusufeli ilçemizi tamamlayarak hizmete açtık. 12 ilimizde 4 bine yakın iş yeri inşa ettik. Ağrı'da 314 ahırı ve 4 veterinerlik bölgesini sağlayan bölgenin temelini attık. BM Genel Kurulu'nun 30 Mart'ı Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan etmesine öncülük ettik.

Doğal sit alanlarında 24 bin metrekare çevre düzenlemesi gerçekleştirdik. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 1 milyar 59 milyar lirası kamulaştırma ödemesi olmak üzere toplamda 8 buçuk milyar liraya yakın harcamada bulunduk. Kentsel dönüşüm çalışmaları için 18 binin üzerinde riskli binanın yıkımını tamamladık.

Plastik poşet kullanımında sağladığımız azalma sayesinde 550 bin ton atığın oluşumunu engelledik. İller Bankası vasıtasıyla 3,2 milyar lira proje bedeli olan projeleri tamamladık.

Depozito yönetim sistemini tüm illerimizde kuracağımız 7000 noktayla faaliyete geçireceğiz. Ülke genelinde büyük bir ekolojik koridor oluşturacağız. Ayder ve çevresindeki düzenlemeleri bitirerek bölgeyi herkesin beğeneceği yeni görünümüne kazandıracağız.

Kırsal alandaki yerleşimlerimiz için 3 milyar 750 milyon liralık yatırım yapacağız. Kişiye ve mekana bağlı olmadan işlem yapılabilmesini temin edeceğiz.

TOKİ'nin yapımı süren 138 bin konut inşasını daha da artıracağız. Geçtiğimiz yıl tarımda kırsal kalkınma yatırımlarına 1 milyar lira destek vererek üreticilerimizin yeni ekipman alımını sağladık. Pek çok çalışma gerçekleştirdik.

Çayır ve mera alanlarını ıslah ederek hayvancılarımızın hizmetine sunmaya devam ettik. Üreticilerimizin yanında olduk. Çiftçi kayıt sistemi başvurularını e-Devlet'e entegre ettik.

Memura ve emekliye yüzde 30 zam

Asgari ücret desteğini 400 liraya çıkarma kararı aldık.

Memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a kadar çıkartabileceğimiz imkanlar sağladık. Memurlarımıza ve tüm emeklilerimize 2023 yılı ocak ayı maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyoruz.

En düşük emekli maaşı 5 bin 500 liraya çıktı

En düşük emekli maaş tutarını 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkartıyoruz.

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