Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti;

Yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından sizleri bayağı özlemişim. Ama görüyorum ki sizler de bu kardeşinizi bayağı özlemişsiniz. Sizleri bir kez daha en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Dedim, Erzurum adında bir yer vardır. Dediler, şimdi orada kar vardır. Dedim, kar varsa içinde yar da vardır. Dediler, yar yoksa orada durmak akla ziyandır. Evet bugün yar dolu, yaren dolu, adam gibi adam insan gibi insan dolu Erzurum'da bir kez daha kucaklaşmanın bahtiyarlığı içindeyiz.

Biliyorsunuz, Erzurum Malazgirt'ten de önce 1048 yılındaki Pasinler Zaferi ile Anadolu'yu ebedi yurdumuz haline getiren yolu açmıştır. Albarlı Efe'nin ifadesiyle Erzurum kilidi mülkü İslam'dır. Geçtiğimiz asırda milletimizin istiklalini ve istikbalini kefensiz toprağa düşen binlerce şehidin omuzlarında yeniden yükselten de yine bu şehirdir Erzurumdur. Bu aziz şehrin insanları Türkü ile, Kürdü ile, Çerkezi ile her kökenden her meşrebden insanı ile İspirlisi ile Karayazılısı ile Dadaş sıfatını bileklerinin hakkı, yüreklerinin cesareti ile kazanmıştır. Cumhuriyetimizin ilk asrının Doğu Anadolumuzdaki lokomotifi Erzurum'u Türkiye Yüzyılı'nda kuzeyden güneye, doğudan batıya, Karadeniz'den Kafkasya'ya tüm bölgenin parlayan yıldızı haline getirmek istiyoruz. Şu ihtişam her şeyi çok açık net ortaya koyuyor. Sadece bunu istemekle kalmıyor, gereğini de yerine getiriyoruz.

Her devirde bugün de birileri akıllarına geleni söylemeyi siyaset, her kulaklarına üfleneni proje sanıyor. Biz ise 20 yıldır her sözümüzü tutmuş, her vaadimizi yerine getirmiş, her vizyonumuzu hayata geçirmiş, her projemizi inşa etmiş bir kadroyuz. Bizde yalan yok. Bizde hakikat var. Bu anlayışla geçtiğimiz 20 yılda asırlık demokrasi ve kalkınma atılımlarına imza attık. Eser ve hizmet siyaseti ile ülkemizin tüm şehirleri ile birlikte Erzurum'un da alt yapı eksikliklerini giderdik. Hak ve özgürlük hayallerini gerçekleştirdik. Bugün de hem sizlerle hasret gidermek hem de yapımı tamamlanan projelerimizin resmi açılışını yapmak için huzurlarınıza geldik, Erzurum'a geldik.

Karadeniz'de keşfettiğimiz gazı milli sistemimize bağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız. Karadeniz gazını kullanıma sunduktan sonra da milletimize vereceğimiz yeni müjdeler olacak.

Ayrıntılar gelecek...