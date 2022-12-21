Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti;

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, bu gazi mekana, milletin evine hoşgeldiniz. 2022 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri tevdi töreni vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Biraz sonra ödüllerini vereceğimiz kıymetli sanatçılarımızı, fikir ve edebiyat erbabımızı, ustalarımızı ve onların temsilcilerini ayrı ayrı tebrik ediyor, her birine şahsım, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Titiz bir çalışma ile bu anlamlı ödüle layık görülen kültür sanat insanlırımızı tespit eden seçici kurula da ayrıca teşekkür ediyorum. Bu yılki Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahiplerine baktığımızda ülkemizin eşi benzeri bulunmayan kültürel zenginliğine bir kez daha şahit oluyoruz.

Müzik alanında ödüle layık görülen Sayın Ajda Pekkan sanat dünyamızın çınarlarından biridir. Kendisi yıllara meydan okuyan duruşu ve sanat icrası ile müzikseverlerin hafızalarında müstesna bir yer edinmiştir. Sayın Pekkan, kimler geldi kimler geçti, petrol, her yaşın bir güzelliği var gibi şarkılarıyla sanat tarihimizin altın sayfalarına adını yazdırmıştır. Türk müziğinin son yarım asrına damga vuran yanında, yeni sanatçıların yetişmesine de ilham kaynağı olan Sayın Ajda Pekkan'ı tebrik ediyoruz.

Prof. Dr. Süleyman Saim Tekcan 60 yılı aşan sanat hayatı ile ülkemizin resim alanında duayen isimleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Kendisi aynı zamanda içinde 25 binden fazla sanat eseri bulunan İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi ile ülkemizin dört bir yanındaki sanat okullarının, liselerinin ve akademilerinin kurucusudur. Hocamız gerek resim, özgün baskı, heykel gibi geniş yelpazeye yayılan eserleri ile gerek eğitimci kişiliği ile büyük bir emek ve katma değeri fani ömre sığdıran müstesna bir şahsiyettir. Sanatını bu toprakların kültürü ve birikimi üzerine inşa eden Prof. Dr. Süleyman Saim Tekcan'ı tebrik ediyoruz.

Sayın Yılmaz Erdoğan, Türk sinemasına yönetmen, yapımcı, senaryo yazarı ve oyuncu olarak yıllarını vermiş her kesimden seyircinin gönlünde taht kurmuş bir sanatçımızdır. Vizontele, Ekşi Elmalar, Kelebeğin Rüyası ve Bir Demet Tiyatro gibi bir çok güzel eserde onun imzası vardır. Sayın Erdoğan'ın oyunculukta sergilediği en önemli mahareti kanaatimce Anadolu insanını ideolojik ön yargılara hapsetmeden tüm doğallığı, samimiyeti ile gerçekçi bir şekilde anlatmasıdır. Sinema alanında ödül alan Sayın Yılmaz Erdoğan'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Bu sene tiyatro alanında büyük ödülün sahibi Türk tiyatrosunun yaşayan efsanelerinden Sayın Ayla Algan'dır. Ayla Algan hanımefendi gerek yurt içinde gerek yurt dışında sergilediği sahne performansı ile milyonları kendine hayran bırakan bir değerimizdir. Kendisi aynı zamanda ülkemizde tiyatro sanatının gelişmesi için önce Tiyatro Atölyesi sonra da Tiyatro Araştırma Laboratuvarı projelerini hayata geçirmiştir. Yunus Emre'nin tüm insanlığı kuşatan kucaklayan sevgi dilini bir hayat felsefesi olarak benimseyen tiyatronun bu felsefeden nasiplenmesi için de büyük emekler sarfeden sanatçımızı tebrik ediyoruz.

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