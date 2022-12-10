Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Teknofest gençleri gümbür gümbür geliyor"

3 aylık kısa bir aranın ardından yeniden Samsun'u ziyaret etmenin bahtiyarlığı içindeyim. Samsun'un her alanda aratan başarılarıyla bizler de iftihar ediyoruz. Teknofest Karadeniz'in yankıları hala sürüyor. Bu etkinlik özellikle gençlerimize ilham kaynağı oluyor. Birileri ne yaparsa yapsın tarihiyle, değerleriyle, inançlarıyla, kültürüyle başarılı Teknofest gençleri gümbür gümbür geliyor.

"Pek çok alanda yakaladığımız başarıya dost düşman herkes gıpta ile bakıyor"

Türkiye teknolojiyi sadece kullanan, tüketen değil aynı zamanda tasarlayan, üreten, ihraç eden güce dönüşüyor. Savunma sanayii başta olmak üzere pek çok alanda yakaladığımız başarıyı dost düşman herkes kabul ediyor, hatta gıpta ile bakıyor.

"Ülke ülke dolaşmak yerine ülkedeki araştırma merkezlerini, teknoparkları ziyaret etsin"

Vizyon toplantısına gelmeye tenezzül etmeyen yabancı ekonomi komiserinin konuşmasını 'millet teknoloji görsün' diye pazarlamak komiklik değil cahillik alameti. CHP'nin başındaki zata Teknofest'e yaptığı kısa süreli ziyaret yeterli olmamış. Ülke ülke dolaşmak yerine, yanına ithal danışmanlarını da alarak, ülkedeki araştırma merkezlerini, teknoparkları ziyaret etsin. Togg'u ziyaret etmek istediğini başkanına söylüyor. Bakan gelecekse gelmem demiş. Danışıklı dövüşten yana. Togg'un birinci derece sorumlusu kimdir? Sanayi ve Teknoloji Bakanıdır. İthal elemanlarının beyni ne kadar çalışıyor orada görsünler.

"Milletim sağa sola savrulan bir muhalafete yol vermeyecektir"

Daha önce İngiltere'deki lobilere gidip gelmeyi eleştiren sen, şimdi ne oldu da Londra piyasalarında dolaşıyorsun? Arkası karanlık, sicili bozuk ithal danışmanlar yerine bu topraklardan ilham almazsa, CHP'ye oy verenlere de yazık edecektir. Benim milletim bu tür sağa sola savrulan bir muhalafete 20 yıldır nasıl yol vermediyse bundan sonra da yol vermeyecektir. Doğrudan insanımızın aklını, inancını hedef alan beyanatlar millet düşmanlığının işaretidir. Samsun'a gelmesini tavsiye ederdim, kendisini güncellesin. O zaman belki yabancıların gözüyle bakmayı da bırakır. Milletim kimin teknoloji özürlü, kimin de teknoloji gurusu gösterecektir.

"AK Parti ile Cumhur İttifakı yerli ve milli siyaset bloğudur"

Bugün Samsun'a toplam bedeli 5 milyar 880 milyon lirayı geen pek çok eser kazandırdık. Biz "Türkiye Yüzyılı" ile dünyanın en büyük 10'u arasına çıkarma hayali kuruyoruz. AK Parti ile Cumhur İttifakı yerli ve milli siyaset bloğudur.

"Milletimiz ipi IMF'nin eline verenlere prim vermez"

CHP'nin tek vaadi Türkiye'yi eski günlerine geri döndürmektir. CHP'nin kodlarından bulunan çarpık bakış açısı artık masadaki ortaklarına da sirayet etmiştir. Milletimizin hafızası bilindiği gibi zayıf değildir. Eski Türkiye'yi tanımayan gençleri kandırdıklarını sanıyorlarsa, yanıldıklarını görecekler. Gençlerimizin özgürlükler, hak, adalet hassasiyetleri yüksektir. Bunlar bizim gençliğimizi de bu milleti de tanımadılar, tanımıyorlar. Bunların bildiği IMF'den para alacaklarmış. Biz ne yaptık IMF ile bütün ipleri kopardık, paranı al çek git dedik. Bizden sonra hala bunlar otellerin lobilerinde CHP'den bir tanesi, İyi Parti'den bir tanesi IMF'nin buraya gönderdiği kişilerle görüştüler. Ama bu millet, ipini IMF'nin eline verenlere de siyasette yer vermez. Bu baronlar IMF ile ortak çalışanlardır. Paraları buradan getiriyorlar. Türkiye de bu millet iradeyi AK Parti'den alıp size vereceğini mi sanıyorsunuz, vermez.

"Bu seçimde de kendi yaptıklarımızla, kendi programımızla yarışacağız"

CHP ve masadaki yancılarının birlikteliği, devletin imkanlarını bölüşme üzerine kurulu paravan şirket gibi. Biz vizyonda, projede yarışır bir seçim süreci yaşamak isterdik, yine hüsrana uğradık. Anlaşılan o ki biz bu seçimde de kendi yaptıklarımızla, kendi programımızla yarışacağız.

"CHP ve yoldaşlarının siyasetinde millet yoktur"

Her seçim öncesinde terör örgütleriyle, uluslararası kuruluşlarıyla AK Parti aleyhine linç kampanyaları yapılmıştır, bu seçimde de daha fazlasıyla karşılacağımızı görüyoruz. Muhalefetin yalanları ve iftiralarına en etkili cevap, sahada verdiğimiz cevaptır. CHP ve yoldaşlarının siyasetinde millet yoktur. Bu yapı suni bir ittfaktır, dağılmaları kaçınılmazdır. Partimize emek vermiş tüm yol arkadaşlarımızla irtibatımızı güçlendirmemiz gerekiyor.

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