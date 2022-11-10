Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamasında şunları kaydetti;

Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Mirziyoyev'in davetine icabetle yarın gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı 9. Zirvesi'ne iştirak etmek üzere Semerkant'a hareket edeceğim. Ziyaretim kapsamında bugün kardeşim Mirziyoyev ile bir araya geleceğiz. Zirvemiz bu sene "Türk Medeniyeti İçin Yeni Dönem Ortak Kalkınma ve Refaha Doğru" teması altında düzenleniyor.

Türk devletleri arasındaki dayanışmayı artırmak amacıyla, 1992'den bu yana gayretlerimiz sürüyor. Geçen yılki tarihi İstanbul Zirvesi ile Türk Devletleri Teşkilatı'na dönüşen birlikteliğimiz günden güne güçleniyor. Dönem başkanlığımız sırasında İstanbul'da aldığımız kararların hayata geçirilmesi ve takibi bakımından yoğun bir mesai harcadık. Semerkant'ta bayrağı Özbek kardeşlerimize emanet edeceğiz. Semerkant zirvemizde teşkilatımızın geleceğine ve mevcut işbirliğimizin derinleştirilmesine dair görüşmeler yapıp önemli kararlar alacağız.

Ziyaretim kapsamında zirveye katılacak devlet ve hükümet başkaları ile de temaslar gerçekleştirerek ikili ilişkilerimizin yanı sıra küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunacağız. Semerkant Zirvesi'nin ortak bir dili, tarihi ve kültürü paylaşan Türk devletleri arasındaki işbirliğini çok daha ileri taşıyacağına inanıyorum. Türkiye olarak teşkilatın kurumsallaşması ve dünya çapındaki çok taraflı bölgesel örgütler arasındaki saygın yerini almasıyla iftihar ediyoruz. Zirvemizde alınacak kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Ayrıntılar gelecek...