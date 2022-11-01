Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından konu başlıkları şöyle sıralanıyor:

Türkiye'nin yakın dönemde yaşadığı en büyük olaylardan birinin müsebbibi FETÖ'nün en çok etkilediği teşkilat Emniyet teşkilatımızdır. Bunun üzerine emniyetin eğitim sistemini de tamamen değiştirdik. Sadece devlete ve millete hizmet edecek teşkilat oluşturuldu.

Darbe girişiminden bu zamana 38 bin emniyet mensubu ihraç ederek Teşkilatı FETÖ gölgesinden arındırdık.

Emniyet teşkilatımızı yeni göreve başlayanlarla insan gücümüzü tahkim ettik. Polislerimizin çağın ihtiyaçlarına uygun bilgi ve becerilere uygun olmasını sağladık.

Polis akademimizin eğitimlerinden uluslararası iş birliklerine kadar bu yaklaşımın tezahhüllerini görmek mümkündür. Kat ettiğimiz mesafe doğru yolda gittiğimizin göstergesidir. Teşkilatımızın dünyanın referans kurumu haline geleceğine inanıyorum.

Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun hedefinden biri de huzurun kökleştirilmesidir. Bu yüzyıl şefkat ve merhamet yüzyılı olacaktır. Bunun teminatı sizlersiniz.

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