Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Materyalizmin tüm insanlığın esir aldığı modern çağda tüm hikmet erbabının sorumluluğu da artmaktadır.

Gençlerimizin bilgilendirilmesi, eğitilmesi konusunda da en büyük görev sizlere düşüyor.

İnsanlık maddi alanda kavuştuğu onca imkana rağmen manevi anlamda zemin kaybediyor. Sapıklık, ahlaksızlık ve çarpık ilişkiler bilinçli şekilde özendirilmektedir. Şimdiden harekete geçip vakitlice önlem almazsak ileride bizim de daha beter sıkıntıları yaşamamız kuvvetle muhtemeldir.

Önümüzdeki günlerde Anayasa teklifi değişikliği teklifimizle sapkın akımlar tarafından tehdit edilen aile müessesesini de korumayı hedefliyoruz.

Ülkemizde de bu çalışmayı yürütenler var mı? Var. Ama biz bu Müslüman toplumu birilerine yedirmeyeceğiz. TBMM'deki vicdan sahibi tüm milletvekillerimizle bu hedefimize ulaşmayı hedefliyorum.