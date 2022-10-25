Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Bugün de Sincan bir başka güzel, Ankara bir başka güzel, video konferans ile şu andaki toplantıyı izleyen takip eden tüm vatandaşlarıma Ankara'dan selamlar sevgiler. Değerli Ankaralılar sizleri en kalbi duygularımla hasretle muhabbetle selamlıyorum.

Bugün gazi başkentimiz Ankara'nın güzel ilçesi Sincan'da ülkemizin en büyük konut iş yeri ve arsa kampanyasının ilk temel atma töreni vesilesiyle birlikteyiz. Türkiye 2. Dünya Savaşı sonrası maalesef plansız, programsız ve oldukça hızlı bir şehirleşme sürecine girmiştir. Köylerden il ve ilçe merkezlerine bilhassa büyükşehirlere yönelen göçü yöneten visyon olmayınca ortaya gecekondular ve sağlıksız beton yığınlarından oluşan yerleşim alanları çıkmıştır. Bir yandan hızla artan nüfusun konut ihtiyacı yeterince karşılanamazken diğer yandan da inşa edilen yapıların teknik kontrolü yapılamamıştır. Onun için her tür depremde hep yüreklerimiz ağzımıza geldi. Nice kardeşlerimizi kaybettik. Neyle bu sağlıksız yapılaşmayla.

Yaşadığımız her deprem, her sel ve heyelan felaketi bu gerçeği yüzümüze çarpmıştır. Bunu İzmir'de, Malatya'da, Elazığ'da, Simam'da yaşadık. Ülkemizin dört bir yanında bunları yaşadık. Yakın tarihimizin en büyük acısı olan 1999 depreminin ardından bu doğrultuda bazı adımlar atılmışsada milletimize talep ettiği ekonomik ve konforlu konut arzı yeteri kadar sunulamamıştır. Hükümete geldiğimizde TOKİ vasıtası ile inşa edilmiş konut sayısı 43 bindi. Biz bugün bu rakamı 1 milyon 170 binin üzerine çıkardık. Nereden nereye. Ayrıca bu konut bölgeleri ve çeşitli kurumlarımız için 26 bin sosyal tesis inşa ettik.

Başlattığımız bu son kampanya ile TOKİ vasıtasıyla milletimize sunduğumuz konut sayısını nereye yükseltiyoruz? 2 milyona yükseltiyoruz. Ayrıca kentsel dönüşüm projeleri de hızla ilerliyor. Halihazırda kentsel dönüşüm ile üretilen konut sayısı 3 milyonu bulmuş durumdadır. Daha geçenlerde İstanbul Esenler'de 60 bin konutluk kentsel dönüşüm projesinin ilk etabının teslim töreninde vatandaşlarımızın heyecanına ve sevincine ortak olduk.

Elbette 81 ilimizi ve ilçelerinin tamamını kapsayan bu büyük konut atılımı ve kentsel dönüşüm projelerimizin yaygınlaşması özel sektörü de harekete geçirmiştir. Nitekim bugün ülkemizdeki 28,5 milyon konutun 13,5 milyonunun son 20 yılda inşa edildiğini görüyoruz. Önce Covid-19 salgını ile sarsılan ardından Rusya-Ukrayna savaşı ile daha da derinleşen bir krizin içine sürüklenen dünyadaki gelişmeler ülkemizi de etkiledi. Konut ve kira fiyatlarında yaşanan hiç bir ekonomik ölçü ile kıyaslanamayacak artışlar vatandaşlarımızı mağdur etti. Kira fiyatlarında fırsatçılar ne yaptılar ev sahiplerine bakın dalaşma başladı ev sahipleri zulmetti kiracılarına, yüksek kiralar uyguladılar. İşte bunun üzerine kira artış sınırlamaları gibi tedbirleri hayata geçirirken eş zamanlı olarak da arzdaki artışı temin edecek bu çalışmaları başlattık.

Son dönemde 2019'da 50 bin bir sonraki yıl da 100 bin haneyi kapsayan iki ayrı sosyal konut projesine milletimizin gösterdiği ilgiden de aldığımız cesaretle Cumhuriyet tarihinin en büyük kampanyasını planladık. Milletimizle paylaştığımız 500 bin konut, 250 bin arsa ve 50 bin iş yeri kampanyamız işte bu hazırlığın neticesidir. Daha sonra arsa sayısını ne yaptık 1 milyona çıkardık. Ne dedik? Kura ile bu arsaların da dağıtımını yapacağız. TOKİ desteği ile kendi evini yapmak isteyen tüm vatandaşlarımızı bu kampanyaya dahil ettik. Atacağımız adım nedir? Atacağımız adım şu; Altyapıyı biz yapacağız konutu da vatandaşımız yapacak. Ülkemizde TOKİ'nin kendilerine sunduğu imkanlarla ev sahibi olabilmiş şu anda milyonlarca vatandaşımız var. Bizim için en büyük mükafat bu vatandaşlarımızdan aldığımız duadır.

Ayrıntılar gelecek...