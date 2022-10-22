Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Geçmişte tedirginlik duyulan sokaklar artık gençlerin sesiyle şenlendi, güzelleşti. Birileri AK Parti'de "gençlik yok" diyor. İşte gençlik burda. Siz gençlerimizle bir araya geldiğimizde gönlümüz gençleşiyor, ruhumuz gençleşiyor. İlk oyum Erdoğan'a, ilk oyum AK Parti'ye seçim kampanyasıyla gençlerimizle birlikte seçimlere kadar durmaksızın yolumuza devam edeceğiz. Türkiye yüzyılının ilhamı da, geleceği de sizlersiniz.

Biz seçimden seçime millete giden bir parti olmadık. Her günümüz seçim günüdür. Seçimler bizim için ahit yenilemedir. Milletimiz darbecilerle anlaşıp tanların arasından sıvışanlara emanet vermez. Milletimiz FETÖ'cülerle benzin istasyonunda hamburger yemek için 10 bin km yol gidenlere yüz vermez. Milletimiz benim orduma, benim ordumun askerine hakaret eden bu malum anamuhalefete ve diğerlerine seçimlerde en güzel şekilde dersini verecektir.

Hiçbir imkan bu millete altın tepside sunulmadı.

Ayrıntılar geliyor...