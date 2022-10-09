Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:



Bugün TÜGVA 300 bini aşkın hanesiyle ülkemizin en büyük gençlik hareketi haline gelmiştir.

TÜGVA verdiğimiz mücadelenin en önemli kurumsal markalarından biri haline gelmiştir.

Ülkenin gençlerini PKK, FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütleri, fikri ve cinsi sapkınlık akımları üzerinden heba edemediklerini görenler, TÜGVA'ya saldırıyorlar.

Aradığımız şey milletimizin Malazgirt’ten bu güne coğrafyamıza bilek gücü ile ilmik ilmik okuduğu Türk değerlerimizdir.

Aradığımız şey yeniden yükselişimizin göstergesi olan bu mücadelemizdir.

Siz gençler, ilimden sanata, spordan teknolojiye kadar her alanda ne aradığınızı bildiğiniz için değerlisiniz.

İktidarlarımız boyunca yaptığımız her faaliyetin odağında gençlerimiz var, bugün de gençlerimizle birlikte yol yürümeye devam ediyoruz.

Hak hukuk diyenlerin maskeleri inince altından zalim suratları fırladı.



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