Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Genel Kurulun ülkemiz ve tüm insanlık için hayırlı olmasını diliyorum.

Koronavirüs salgınıyla uluslarası dayanışmanın önemini görmüş olduk. 'Dönüm Noktası' temasını son derece isabetli buluyorum.

Salgın sürecinde hiçbir ayrım gözetmeden 161 ülkeye destek sağladık. Yerli ve milli aşımız TURKOVAC'ı tüm insanlığın hizmetine sunduk.

"Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünyaya ulaşmasını temin ettik"

Türkiye olarak bu iradeyi salgın ve iklim değişikliği süreçleri yanında Rusya-Ukrayna savaşının sonrasında yaşananları da görüyoruz. Bugün savaşta diyalog ve diplomasinin önemine vurgu yapıyoruz. Tarafları önce Antalya'da sonra İstanbul'da bir araya getirdik. Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünyaya ulaşmasını temin ettik. Sevkiyatın her geçen gün ivme kazanmasını memnuniyetle izliyoruz. Bu mutabakat BM'nin son yıllarda imza attığı en büyük başarılardan biridir.

Her iki tarafa da makul, adil ve uygulanabilir bir diplomatik çözümü beraber bulmamız gerekir. Daha fazla çaba gösterme sorumluluğumuzu bu savaş bir kez daha göstermiştir.

Dünya 5'ten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkündür gerçeğini her platformda söyleyeceğiz.

Türkiye'nin dış politka vizyonu daima barış odaklı olmuştur. Yeri geldiğinde arabulucu yeri geldiğinde yapıcı rol üstleniyoruz.

"Bir an önce teröristleri desteklemekten vazgeçin"

PKK'yı isim değişikliği gibi ucuz kurnazlıklarla meşrulaştırmaya çalışanları bir an önce teröristleri silahlandırmaktan, desteklemekten vazgeçmeye çağırıyoruz. Güvenlik güçlerimize terör saldırıları gerçekleştiren, Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden PKK ve türevlerine karşı kayıtsız kalmamız beklenemez. PKK'yı isim değişikliği gibi ucuz kurnazlıklarla meşrulaştırmaya çalışanları bir an önce teröristleri silahlandırmaktan, desteklemekten vazgeçmeye çağırıyoruz.

Suriye'nin çeşitli bölgelerinde 100 bin biriket ev inşa ediyoruz. 1 milyon Suriyelinin topraklarına dönmesini sağlayacak 200 bin konut için hazırlıklara başladık. Bu projenin hayata geçmesi için uluslarası toplumun desteğine ihtiyaç vardır.

"Yunanistan Ege'yi bir mülteci mezarlığına çevirmektedir"

Biz Aylan bebeklerin cesetleri kıyılara vurmasın diye çırpınırken, Yunanistan hukuksuz, pervasız geri itmeleriyle Ege'yi mülteci mezarlığına çevirmektedir. Avrupa'nın, BM'nin kurumlarının bu acımasızlıklara artık bir dur demesinin vakti çoktan gelmiştir.

Mülteci krizi, daha iyi bir gelecek aramak için yola çıkan masumları botlarını batırıp ölüme terk etmekle, toplama kamplarına doldurmakla çözülemez.

Terör örgütleri ve zalim rejimler yerine ülkemizle iş birliği yaparak bölgenin güvenliği ve refahına katkıda bulunmak isteyecek herkesle çalışmaya hazırız.

"İki devletli çözümü destekliyoruz"

Orta Doğu'da kalıcı barışın ve istikrarın tesisi açısından İsrail-Filistin ihtilafında iki devletli çözüme güçlü destek veriyoruz. Filistinlilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması şarttır.

Adil, kalıcı ve kapsamlı çözüme kavuşturulması için başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin Devleti'nin kurulması dışında bir ihtimal yoktur

"Azerbaycan'ın her zaman yanında olacağız"

Azerbaycan-Ermenistan arasında kapsamlı bir barış anlaşması imzalanmasının mümkün olduğuna inanıyorum. Azerbaycan'ın her zaman yanında olmayı sürdüreceğiz.