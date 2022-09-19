Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi 03:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi yemeğinde konuşuyor.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
"Sizler milletimizin ABD’deki gönül elçilerisiniz. Hepimiz, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla birlikte nüfusu 95 milyonu bulan büyük bir aileyiz."
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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