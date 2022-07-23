Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Açılışını yapacağımız eserlerin toplam tutarı 30 milyar lira, temelini atacağımız eserlerin miktarı da 24 milyar lira. Kayseri'ye bugün 54 milyar liralık müjdeyle geldik.

Kayseri bugüne kadar bize hep açık ara destek vermiştir. Biz de Kayseri'ye yaptığımız eserlerle, hizmetlerle ödemeye çalışıyoruz. Kayseri'ye söz verip de yerine getirmediğimiz hiçbir iş yoktur.

Birileri bugün yapacağımız açılışlara inanmayıp yalanla, iftirayla işi sulandırmaya çalışacaklardır. Bu kadar fabrikanın yapılamayacağını iddia etmişlerdi. Ancak yaptığımız yatırımlar, açtığımız fabrikalar ortada. Şimdi de 1200 fabrikalık yeni organize sanayin sitesinin müjdesini sizlerle paylaşıyoruz.

Develi'deki hastanemize geçtiğimiz haftalarda Konya'da menfur bir saldırıda hayatını kaybeden görev şehidimiz Doktor Ekrem Karakaya'nın ismini verdik. Bu vesileyle sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddetin karşısında olduğumuzu tekrarlayarak Develili Ekrem Karakaya kardeşimizi bir kere daha rahmetle yad ediyorum.

Bu yatırımları yaparak istihdam oluşturan, üreten, ülkemizi büyüten her bir iş insanımızı tebrik ediyorum, mühendislerimize, işçilerimize tüm çalışanlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. 30 milyra liralık yatırımla 477 projenin resmi açılışını yaparak sizlerin hizmetine sunmuş oluyoruz. Şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Hızlı tren projesinin tamamlanmasıyla Kayseri-Ankara arası trenle 2 saate düşecek.

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