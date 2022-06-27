Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Efes 2022 tatbikatının son törenleri için 9 Haziran'da gittiğimiz İzmir'de ordumuzun gücünü yeniden gördük. Dünya'nın en eski ve en etkin ülkelerinin başında geliyoruz.

Gerek terörle mücadelede, gerek bölgesel krizlerde sorunları ortadan kaldırma konseptimizi başarıyla uyguluyoruz. Dost ülkelere verdiğimiz desteklerle, ilkeli duruşumuzla farkımızı her alanda gösteriyoruz.

Ülkemizin güvenlik kaygılarına saygı duymayan hiçbir yapının sahip olduğumuz güçten faydalanma imkanı olmayacağını ifade ediyoruz.

Türkiye, son 20 yılda kurulan kalkınma alt yapısıyla kendini farklı bir konuma getirmeyi başarmıştır.

"Suriye'deki harekat hazırlıklar tamamlanınca başlayacak"

Son iki asırda nice sınamaları ağır bedellerle geride bırakan bir ülke olarak, tek millet, tek bayrak, tek vatan ilkeleriyle yola çıkarak azimle yola devam edicez. Tıpkı terör örgütlerinin başını inlerinde ezdiğimiz harekatlar gibi.

Sİyasi, ekonomik ve askeri tüm kalibiyetlerimizi 2053 vizyonumuzu hayata geçirmek için kullanacağız. Suriye sınırımızda oluşturmaya başladığımız güvenlik koridorunun eksiklerini tamamlamayla ilgili hazırlıklarımız biter bitmez yeni harekatlara başlayacağız. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm unsurlarına hazırlık çalışmalarında başarılar diliyorum. Günümüzde savaşlar sadece muharebe meydanında değil, her alanda veriliyor.

Yıllık 243 milyar dolarlık ihracata ulaşan iş dünyamızı da tebrik ediyorum. Karadeniz'de enerji konusundaki atılımın bir an önce insanların hizmetine sunulmasını bekliyoruz.

Türksat 5b uydumuzun hizmete alma töreninde, gelecek uzay çalışmalarımızı gözden geçirdik. Uzaya göndereceğimiz uydular yerli ve milli olacak.

"Marmaris'te ağaçlandırma çalışmaları yoğun bir şekilde başlayacak"

Marmaris yangınını yakından takip edip söndürülmesi tüm imkanlarımızı kullandık. Bakanlarımız ve yanlarındaki ekipler orada 5 günlük yoğun bir çalışma ortaya koydular. 5 bin hektarı aşkın alanda ciddi bir ağaç yanması olmuşsa da, herhangi bir ölüm olmadığı teselli kaynağı olmuştur. Ağaçlandırma çalışmalarına yoğun bir şekilde giriyoruz. Yine yeşilimize kavuşacağız. Yangına 13 ü uçak 44'ü helikopter 3'ü İHA olmak üzere 613 arazöz, 203 iş makinesi ile müdahale edilmiştir.

Sabotaj sonucu çıktığı belirlenen yangına fidan dikilerek yeniden ihya edilecektir. Burası CHP'li belediyedir demedik.

Yarın İspanya'ya NATO Zirvesi'ne gidecek, ülkemizin hak ve menfaatleri doğrultusunda ne gerekiyorsa onu yapacağız.

Salgınla başlayan ve savaşla genişleyerek devam eden küresel krizin en çok etkilediği alanların başında enerji geliyor. Türkiye, bir yandan elimizdeki sınırlı kaynakları en verimli şekilde kullanmaya çalışırken diğer yandan yenilenebilir enerjiye yatırım yapıyoruz. Karadeniz gazı, ülkemiz için bir umut kaynağı olmuştur. Sahip olduğumuz 4 sondaj ve 2 sismik gemimizle faaliyetlerimizi sürdürmeye kararlıyız.

"Adana'da bulunan petrol rezerv değeri 1 milyar dolar"

Son dönemde Adana’da 2 kuyuda yüksek kaliteli petrol bulduk. Birisi 425 metre, diğeri 358 metre derinlikte elde ettiğimiz rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplandı. 8 kuyu daha açmak için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.

Küresel maden üretiminin düştüğü bu dönemde yıllık 6 milyar dolarlık maden ihracatı yaptık. Ülkemizin önemli nadir element sahalarından Eskişehir Beylikova'da İlk etapta yıllık 1200 ton cevher işleyecek bir üretim tesisi kuruyoruz.

Amacımız tesis tam kapasiteye ulaştığında burada yıllık 570 bin ton cevher işlemek. Türkiye'nin 2053 vizyonu için önemli olan bu projenin hayırlı olmasını diliyorum. Akdeniz'deki petrol çalışmalarımıza alenen karşı çıkan çevreler, bunlardan da rahatsız olacaklardır ama artık kusura bakmasınlar. Biz madenleri çıkaracağız insanlara sunacağız. Her sektörde dünyada öne çıkabildiğimizi biliyoruz. Enerjide de bu safhaya ulaşacağımıza inanıyorum.

Alenen ekonomizi mahvetme tehditlerinden, önümüze kurulan tuzaklara kadar ülkemizi diz çöktüremediler. Türkiye ekonomi programımızı tüm direnişlere rağmen sürdürüyoruz. Üretim tarihinin en yüksek safhalarına çıkmıştır. Turizm toparlandır, tarımda iyi bir sezon yaşanıyor, sanayimiz harıl harıl çalışıyor. Savunma sanayiimiz dünyada rüştünü kanıtlamış bir halde. Tüm bunlar doğru istikamette gittiğimizi gösteriyor.

2023'ün şubat, mart aylarından itibaren enflasyonu yeniden makul ve hızla daha da aşağılara indirebileceğimiz bir seviyeye çekmiş olacağız.

Ayrıntılar geliyor...