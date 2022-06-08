Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bugün imzalanan mutabakat zabıtlarıyla ilişkilerimizi daha da güçlendirdik. Bugüne kadar 76 Venezuela'lı gence Türkiye'de burs vererek eğitimlerine destek olduk.

Venezuela ile kalkınma alanında da iş birliğine önem veriyoruz. 20'ye yakın TİKA proje gerçekleştirmiştir.

Venezuela'ya yönelik tek taraflı yaptırımlara karşı olduğumuzu sayın Cumhurbaşkanı ile bir kez daha paylaştım.

Temmuz ayında Venezuela'yı ziyaret edeceğim.

Maduro'nun konuşmasından satır başları:

Türkiye dostluğun en önemli unsurunu sergiledi, teşekkür ediyorum. Türkiye'nin diplomatik alanda büyük bir tesir alanı var. Buna inanmanın ötesinde gerçek bir durum. Yeni dünya için Türkiye büyük bir potansiyel.