Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

"Türkiye ve Pakistan arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 75'inci yılı"

Türkiye ve Pakistan arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının kökleri, tarihin derinliklerine uzanır. Güney Asya Müslümanlarının İstiklal Savaşımız sırasında verdiği desteği hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Çeyizlerini, mücevherlerini Milli Mücadele yıllarında bizlere bağışlayan Pakistanlı kadınların fedakarlığını asla unutmadık, unutmayız. Bu köklü bağlardan güç alan ilişkilerimiz, Pakistan'ın bağımsız bir devlet olarak kurulduğu 1947 yılından beri dostluk ve kardeşlik temelinde gelişmektedir.

Bu yıl, Türkiye ve Pakistan arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 75'inci yılı. Görüşmelerde ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel meseleleri kapsamlı şekilde ele aldık. Gerek ikili düzeyde gerekse uluslararası platformlarda dayanışmayı artırarak sürdürmekte kararlıyız. Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 7'nci toplantısının gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

"MİLGEM Projesi kapsamında ortak korvet üretimimiz bu anlamda önemli bir örnek teşkil ediyor"

Türkiye-Pakistan ilişkilerini, iki ülkenin tarihiyle, dostluğuyla ve potansiyeliyle mütenasip bir şekilde stratejik bir perspektifle daha da güçlendirmeye hazırız. Pakistan'la savunma sanayi alanında son dönemde geliştirilen somut iş birliği projelerinden memnuniyet duyuyoruz. MİLGEM Projesi kapsamında ortak korvet üretimimiz bu anlamda önemli bir örnek teşkil ediyor. Bu proje çerçevesinde ikisi Pakistan'da, ikisi ülkemizde inşa edilen gemilerin yapım aşamaları belirlenen takvim çerçevesinde birer birer tamamlanıyor. Bu 4 geminin teslimatını 2023 ağustosundan başlayarak 6'şar ay arayla yapacağız.

"Görüşmelerimiz karşılıklı ticaret ve yatırımlarımızın artırılmasına katkı yapacak"

İkili ticareti salgına rağmen, 2011 yılından beri ilk kez 1 milyar doların üzerine çıkarttık. Malum, hedefimiz 5 milyar dolardır. 2020 yılının şubat ayında İslamabad'da imzaladığımız Stratejik ve Ekonomik Çerçeve Belgesi ticaretten savunma sanayine kadar birçok alt başlıkta sürdürülen yakın iş birliğimizin temelini oluşturuyor. Özellikle turizm, eğitim, lojistik, sivil havacılık, iletişim ve bilgi teknolojileri gibi hizmet sektörlerinde iş birliğimizi geliştirmek için çalışıyoruz. Sayın Şerif'in bugün iş dünyası temsilcilerimizle gerçekleştirdiği görüşmelerin karşılıklı ticaret ve yatırımlarımızın artırılmasına katkı yapacağına inanıyorum.

"Terörün her türlüsüyle mücadelesinde Pakistan'ı destekliyoruz"

FETÖ'nün Pakistan'daki yapılanmasına karşı alınan önlemler ve bu terör örgütüyle mücadelemize verdiği destek için Pakistan makamlarına bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Pakistan'da son dönemde artan terör saldırılarında şehit düşen askerler ve hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralanan Pakistan vatandaşlarına acil şifalar temenni ediyorum. Terörün her türlüsüyle mücadelesinde Pakistan'ı destekliyoruz. İnsanlığın ortak düşmanı olan terörizme karşı Pakistan'ın sürdürdüğü mücadelesini mutlaka başarıyla sonuçlandıracağına inanıyorum.

"Afganistan'ın kalıcı istikrara kavuşması kritik önemdedir"

Afganistan'ın kalıcı istikrara kavuşması, bölgedeki terör faaliyetleri, yeni düzensiz göç dalgaları gibi tehditlerin önüne geçilmesinde kritik önemdedir. Afganistan'daki insani krizin etkilerinin giderilmesi amacıyla Afgan halkına yardım hususunda birlikte çaba sarf ediyoruz. Türkiye olarak Afganistan'a 4 bin tondan fazla insani yardım malzemesi taşıyan 4 iyilik treni yolladık. 5'inci trenimizin yola çıkışı için de hazırlıklarımız devam ediyor. Bölgesel istikrar ve barış için kilit önemdeki bir başka mesele olan Keşmir sorununun da Keşmirli kardeşlerimizin meşru beklentileri doğrultusunda ve Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde çözümüne desteğimizi sürdürüyoruz.

"Türkiye'nin düşmanı aslında her zaman Pakistan'ın da düşmanıdır"

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de konuşmasında şunları aktardı:

Türkiye ile Pakistan doğal ortak. Her iki ülkenin de karşılaştığı fırsat ve zorluk aynı. Pakistan'ın, terörle mücadelesinde her zaman Türkiye yanında. Türkiye'nin düşmanı aslında her zaman Pakistan'ın da düşmanıdır. Bunu söylüyoruz. Türkiye'ye yönelik tehditlerin de her zaman karşısında olduk.

Bizim ortaklığımız, her zaman devam edecektir. Biz on yıllardır birlikte çalıştık. Ortak hedeflerimiz olan barışçıl ve istikrar sahibi Pakistan için çalışmaya devam ettik.

Türkiye ile Pakistan arasında 7 anlaşma imzalandı

"Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Naya Pakistan Konut ve Geliştirme Yetkili Makamı (NAPDHA) Arasında Konut Alanında İşbirliği Yapılmasına Dair Mutabakat Zaptı" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari tarafından imzalandı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı Arasında Teknik İşbirliği Protokolü" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Ekonomik İşler Bakanlığı Arasında Borç Yönetimi Alanında İşbirliği Yapılmasına İlişkin Protokol" ise Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Pakistan Dışişleri Bakanı Zerdari tarafından imza altına alındı.

İki ülke arasındaki "İkili Ticaret ve Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Hakkında Mutabakat Metni"ne Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Pakistan Federal Ticaret Bakanı Syed Naveed Qamar imza koydu.

[Fotoğraf: AA]

"Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Pakistan İslam Cumhuriyeti İletişim Bakanlığı Arasında Karayolu Mühendisliği Alanında Teknik İşbirliği Mutabakat Zaptı" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Pakistan Dışişleri Bakanı Zerdari tarafından imzalandı.

"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Kamu Özel İşbirliği Kurumu Otoritesi Arasında Mutabakat Zaptı" ve iki ülke hükümetleri arasındaki "Bilgi Paylaşımı Programı Çerçeve Anlaşması" ise Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile Pakistan Dışişleri Bakanı Zerdari tarafından imza altına alındı.