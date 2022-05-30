Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 160. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuştu.

"Sayıştay'ımızın üstlendiği sorumlulukları hakkıyla yerine getirdiğinden şüphe duymuyorum"

Sayıştay'ın bu gurur gününden sizlerle olmaktan memnuniyet duyuyorum. Ülkemize samimiyetle hizmet eden herkesi şükranla yad ediyorum. TBMM adına görev yapan Sayıştay'ımızın üstlendiği sorumlulukları hakkıyla yerine getirdiğinden şüphe duymuyorum. Sayıştay, her bir vatandaşımızın hakkını, hukukunu gözeten bir faaliyet gösteriyor.

"Sayıştay'ı çıkardığımız kanunlarla daha da güçlendirdik"

Sayıştay, hukuk devletinin temel taşlarından biridir. Sayıştayi hiçbir kamu kurumunun rakibi ya da ikamesi değil, hukuka rehberlik eden bir yardımcısıdır. Anayasamıza göre yargı yetkisiyle donatılmış Sayıştayımızı 2016 ve 2021 yıllarında çıkarttığımız yasalarla daha da güçlendirdik.

"Demokrasi ve kalkınmada son 20 yılda bir asırlık yol katettik"

Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma sürecinde geçtiğimiz 20 yılda bir asırlık yol kattettiği gerçeği inkar edilemez. Dünyanın birçok yerinde bize bu kadar kısa sürede bu kadar çok atılımı nasıl yaptığımızı soruyorlar. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçtikten sonra da Sayıştay'ın denetim alanını genişletmeyi sürdürdük.

"Türkiye'nin yıkıcı değil yapıcı çalışmalara ihtiyacı vardır"

Biz birilerinin sürekli yaptığı gibi tüm kamu görevlilerini tehdit ederek kendi siyasetçilerimize alan açmaya çalışmadık, çalışmayız. Türkiye'nin yıkıcı değil yapıcı çalışmalara, yaklaşımlara ve küresel analizlere ihtiyacı vardır.