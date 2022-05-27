Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Menderes, Polatkan, Zorlu'yu bir kez daha rahmetle anıyorum"

Sözlerimin başında isimleri milletimizin hafızasına şehit olarak yazılan Adnan Menderes, Hasan Polatkan, Fatin Rüştü Zorlu'yu bir kez daha şükranla, rahmetle, minnetle yad ediyorum, mekanları cennet olsun.

"Düzmece mahkemelerle burayı bir utanç adasına çevirenleri nefretle anıyorum"

Darbe sonrasında kurdukları düzmece mahkemelerle burayı bir utanç adasına çevirenleri nefretle anıyorum. Darbe mahkemelerinin aldığı gayrimeşru kararlar nedeniyle Yassıada yıllarca milletimiz tarafından Yaslı Ada olarak anılmıştır.

"Tarihimizin en büyük demokrasi zaferlerinden birine 15 Temmuz'da imza attık"

Ülkesi ve milleti için hizmet üreten siyasetçiler kimi zaman darbeciler aracılığıyla tehdit edildi. 27 Nisan bildirisinden cumhuriyet mitinglerine, Gezi Olayları'ndan 17-25 Aralık'a kadar defalarca biz de sindirilmek istendik. Kefenimizi giyerek çıktığımız bu kutlu yolculukta tehditlere, şantajlara hiçbir zaman boyun eğmedik. Milletimizle beraber tarihimizin en büyük demokrasi zaferlerinden birine 15 Temmuz'da imza attık.

"Demokrasi ve Özgürlükler Adasıyla burayı yeni bir hüviyete ve görünüme kavuşturduk"

Bu adanın her zerresine sinmiş vesayetçi izlerini silmeye çalıştık. Yaslı Ada Yassıada ardından da Demokrasi ve Özgürlükler Adası oldu. Özellikle hukuk fakültesi öğrencilerimizin stajlarını farklı şekilde yapmalarını arzu ediyoruz. Demokrasi ve Özgürlükler Adasıyla burayı yeni bir hüviyete ve görünüme kavuşturduk, demokrasimizi de ağır bir yükten kurtarmış olduk. Demokrasi ve Özgürlükle Adası'nı milletimizin darbelere karşı direnişinin sembolü haline dönüştürdük. İlk önce Türk Cumhuriyetleri'nin burada güzel bir zirvesini yaptık. Şimdi bunu daha geliştireceğiz ve genişleteceğiz. Burası istikbalimizin teminatı gençlerimiz için bir nevi okul işlevi görüyor.

'Darbeler ekonomi ve yargıda ciddi tahribata yol açmıştır'

Darbeler sebebiyle ülkemiz ekonomik kalkınmada telafisi zor bedeller ödemek zorunda kaldı. 2001 krizi 28 Şubat müdahalesinin en acı sonuçlarından biri olmuştur. Darbecilerin yıkıcı etkisi sadece ekonomide olmadı. Asıl tahribat adalet sisteminde yaşandı. Milli iradeye yönelik teşebbüslerin bir diğer kaybedeni de sivil siyasettir.

'Menderes birçok özelliğiyle gönülleri fethetmiştir'

Camilere vurulan kilit ilk kez Menderes döneminde açıldı. Menderes sadece millete hizmetleriyle değil dürüstlüğüyle, çalışkanlığıyla, terk etmediği nekazetiyle de gönülleri fethetmiştir.

Ayrıntılar geliyor...