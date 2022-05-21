Haber Giriş: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 19:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "Bir Gençlik Şöleni" öncesinde halka hitap ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
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Etiketler: AK Parti Recep Tayyip Erdoğan Adana
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