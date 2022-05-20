Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Hz. Ali Camii’nin çıkışında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaların satır başları şöyle;

Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque ile görüşme

Devlet Başkanlarının bir araya geldiği görüşmelerin ana temasını birinci derecede ikili ilişkiler teşkil eder. Şu anda Türkiye-Kolombiya arasında ne gibi ilişkiler olabilir, neler yapabiliriz tabi birinci derecede bunları görüşeceğiz. Bunun dışında ikinci adım bölgesel konular olacaktır. Bu bölgesel konuların içerisinde şu anda tabi dünyada bu bölgesel konuların başını çeken malum Rusya-Ukrayna meselesidir. Bunları görüşme imkanımız olacak. Bir diğer öemli konu da dünyada terörün farklı boyutları var. En önemlisi uyuşturucu kaçakçılığıdır bunları görüşme imkanımız olacak. Görüşme sonrası ikili olarak yapacağımız açıklamalar olacaktır.

İsveç ve Finlandiya'ya NATO vetosu

Terörle mücadele sati bir kavram değildir. Kuşatıcılığı çok geniştir ve bizim PKK ile mücadelemiz aynı zamanda Avrupa Birliği'nin PKK'yı terör örgütü olarak kabul etmesine şimdi ayrı bir kılıf uydurdular. PKK'yı terör örgütü olarak kabul ettiklerini söylüyorlar peki diğer tarafta YPG'yi neden terör örgütü olarak kabul etmiyorsunuz? YPG bir defa PKK'nın doğurduğu bir terör örgütüdür. Bunları Avrupa Birliği olduğu gibi dünyada da hatta Amerika bile bunlara görüşme noktasında birçok fırsatlar tanınıyor.

Şu anda Avrupa'nın birçok ülkesinde başta Almanya olmak üzere, Hollanda, İsveç, Finlandiya, Fransa'da hepsinde terör örgütü gösteriler yapıyor. Oralarda bunlar terör estiriyor. Bu ülkelerin yönetimleri bunlara her türlü güvenceyi malesef veriyor. Bunları biz uluslararası toplantılarda anlattığımız gibi ikili görüşmelerde de ifade ettik belgeler sunduk. Türkiye'de yıllar yılı biz bunlarla mücadeleyi sürdürdüğümüz gibi mağaralardaki odaklanmaları, Kandil'i bir merkez haline getirmeleri PKK'nın YPG'nin inkar edilemez terör estirmeleridir. Batı bunları hala gizliyor, örtüyor başta Almanya olmak üzere her türlü yürüyüşleri yapıyorlar. Bunları bize verin dediğimizde bize vermiyorlar. Biz de bu işi en iyi bilen takip eden olduğumuza göre gereği neyse gereğini yapmaya devam edeceğiz.

"İngiltere'nin, Finlandiya'nın talepleri var görüşmelerimiz olacak"

Bugün Hollanda Başbakanı ile geniş bir görüşme yaptım. Yarın aynı şekilde İngiltere'nin, Finlandiya'nın onların talepleri var görüşmelerimiz olacak. Aynı şekilde Stoltenberg ile görüşmemiz olacak. Görüşmeleri aramızdaki telefon diplomasisini kesmemek adına devam edeceğiz.

"Kimse kusura bakmasın bu terör örgütlerinin NATO'ya girmesine biz evet diyemeyiz"

Herşeyden önce bu terör örgütlerinin bütün belgeleri, bilgileri bizde olduğuna göre ve mağduru da biz olduğumuza göre NATO'nun teröre karşı hassasiyetlerini biliyorsak bir güvenlik örgütü olan NATO'ya böyle bir terör örgütünün alınmasına biz evet diyemeyiz. İsveç ve Finlandiya içinde aynı şeyi düşünüyorum. Parlamentolarında konuşturuyorlar imkanlar veriyorlar. Bunları biz görüyoruz, biliyoruz, mağduru da biz olduğumuza göre kimse kusura bakmasın bu terör örgütlerinin bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmesine biz evet diyemeyiz.