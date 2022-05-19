Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Vatanımız için gözlerini kırpmadan canlarını ortaya koyan gazilerimizi, şehitlerimizi, kahramanlarımızı rahmet ile yad ediyorum. Samsun'da yakılan istiklal ateşi düşmanı İzmir'de denize döken, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal'den erine herkesi şükran ile yad ediyorum.

"Yeni madalyalar bekliyoruz"

Gençlerimize bırakacağımız en büyük miras 2053 vizyonudur.

İlk gençlik yıllarından beri hayatını medeniyet hak ve adalet davasına adamış bir büyüğünüz olarak diyorum ki hayallerinizden asla vazgeçmeyin. Şartların zorluğuna aldırmayın.

İmkânların kıtlığına teslim olmayın. Yürüdüğünüz yolda engellerden korkmayın. Siz genç yaşında kendi adını verdiği bir cihat devletinin temellerini atmış Osman Gazi'nin, çünkü siz İstanbul'u 21 yaşında fetheden eden Fatih'in, vatan topraklarının elde kalan son parçası üzerinde yeni bir devlet kuran Gazi Mustafa Kemal'in, çünkü siz demokrasi ve kalkınma mücadelesinin ilk bayraktarı Menderes'in, son 20 yılda ülkeye kazandırdığı eserlerle Türkiye'yi bir üst lige çıkaran büyük bir vizyonun mirasçılarısınız.

Siz gençleri istikbalimizin teminatı olarak görüyoruz. İlk hedefimiz 2053 yılı olacaktır. Hayatı medeniyet, hak ve adalet davasına adamış çeşitli sınamalardan geçmiş olan bir büyüğünüz olarak hayallerinizden vazgeçmeyin.

Ülkemide her dönemde gençlerimizi birbirine düşürerek Türkiye'yi kendi hesaplarına göre yönlendirmeye kalktılar.

Türkiye'nin önüne kurulan tuzakları birer birer bozduk. 15 temmuz darbecileri karşılarında bu gençliği buldu.

Biz artık Tokyo'yu aşacak, hedef Paris diyoruz, Tokyo'yu aşacak yeni madalyalar bekliyoruz.

Dünya Boks Şampiyonası'nda yeni bir madalya çıkardık. Ayşe Çağırır boksta şampiyon oldu. Yarın da dört finalimiz var. onların da müjdelerini bekleyeceğiz.

Spor yanında, bilimde, sanatta, kültürde iftiharımız olan gençlerimizle bir araya geliyoruz.

Artık bir Teknofest gençliği yetişiyor. Gençlerimiz kimi akademik alandaki, kimi mesleğinde, kimi diğer alanlardaki kabiliyetleri ile ülkemizin en büyük güç kaynağıdır.

NFT üreten gençlerimizin ufuklarının genişliğini takdirle karşılıyoruz.

Nereye gidersem gideyim en büyük gücüm gençlerimizin yüzünde gördüğüm heyecan ve başarma azmidir.

Ayrıntılar geliyor...