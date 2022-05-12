Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Spor Aşkı Engel Tanımaz" Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtım Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Sevgili öğrenciler, saygı değer misafirler sizleri en kalbi duygularımla hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne milletin evine bu gazi mekana hepiniz hoşgeldiniz. Engelli kardeşlerimizin özellikle de sporcularımızın bu özel gününde sizlerle beraber olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Sözlerimin hemen başında buradaki kardeşlerimle birlikte tüm engelli vatandaşlarımın engelliler haftasını tebrik ediyorum.

Engelli kardeşlerimiz hayatın her alanında sergiledikleri üstün başarılarla azim ve kararlılıklarıyla hepimize örnek oluyorlar. Özellikle son dönemde engellilerimiz sporun farklı branşlarında dünya çapında iftihar verici başarılara imza atıyorlar. Buradaki sporcu kardeşlerimizin şahsında şanlı bayrağımızı her yerde gururla dalgalandıran tüm sporcularımıza ülkem ve milletim adına teşekkürlerimi iletiyorum.

Engelli kardeşlerimizin hayata dört elle sarılmalarından aldığımız ilhamla biz de engellilerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürebilmeleri için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz ve kaçınmayacağız. Her fırsatta ifade ettiğim gibi hangi kökene, inanca, kültüre, sosyal statüye sahip olursa olsun 85 milyonun her biri devletimizin nazarında eşittir.

Gerek insanı yaşat ki devlet yaşasın buyuran kadim kültürümüz gerekse anayasamızda yerini alan sosyal devlet ilkemiz bize adil olmayı eşit davranmayı insanlar arasında ayrım yapmamayı emretmektedir. Bizim siyaset ve devlet anlayaşımızda hiç kimse insani vasıflarından, doğuştan gelen özelliklerinden dolayı ötekileştirilemez. Hiç kimse etnik kimliğinden, meşrebinden, fikrinden hele hele dış görünüşünden dolayı ayrımcılığa maruz bırakılamaz. Hiç kimse bedensel engeli dolayısıyla sosyal hayatın dışına itilemez. Başkaları sırtını dönsede biz engelli kardeşlerimizi asla yok sayamayız. Başkaları görmezden gelse de biz engellilerimizi ihmal edemeyiz. Bilhassa da engelli vatandaşlarımızın cehalet, bilgisizlik, imkansızlık gibi sebeplerle iki duvar arasına hapsedilmesine tahammül gösteremeyiz.

Vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes bu ülkenin birinci sınıf vatandaşıdır. İnsanlarımızın tamamının imkanlardan ve fırsatlardan eşit derecede faydalanmasını sağlamak da bizlerin temel görevimizdir.

Bu hassasiyetle 85 milyonun tüm fertleri gibi engelli kardeşlerimizin de hiç bir sorun sıkıntı yaşamadan eşit bireyler olarak hayata katılımlarına büyük önem veriyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığımızın ortaklaşa düzenledeği bu anlamlı program engelli kardeşlerimizin önündeki maniaları temizleme irademizin özellikle en güzel örneklerinden birini oluşturuyor.

Spor aşkı engel tanımaz diyerek Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı 81 ilde 500 özel eğitim okuluna farklı engel gruplarına özellikle kullanımına sunmak üzere üretilmiş 27 bin 259 adet spor malzemesi yola çıkıyor. Bugün içerisinde spor malzemelerinin olduğu bu tırları inşallah hep beraber buradan ülkemizin dört bir köşesine uğurlayacağız.

Böylece Hakkari'den Edirneye, Artvin'den Hatay'a 81 vilayetimizdeki binlerce engelli öğrencimizi spor yapma imkanına kavuşturacağız. Spor aşkı engel tanımaz projesi ile ayrıca eğitimde fırsat eşitliğini her alanda tesis etme hedefimize de bir adım daha yaklaşmış oluyoruz. Engelli kardeşlerimizin de bu imkanları en iyi şekilde değerlendirerek spor başta olmak üzere hayatın her alanında bizleri gururlandıracak başarılara imza atacaklarına inanıyorum. Bunu Tokya'da gördük, inşallah şimdi Paris'te de göreceğiz. Buradan sporcularıma seslensem Paris'e bu noktada hazır mıyız? Tokyo'dan sonra Paris'ten dolu dolu zaferlerle döneceğiz.