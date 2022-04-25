Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Ramazan Bayramı günlerine denk gelen yaklaşık 1,5 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli maaşlarını öne çekerek cuma gününden itibaren ödeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan bayramı günlerine denk gelen yaklaşık 1,5 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli maaşlarını öne çekerek cuma gününden itibaren ödeyeceğimizin bilgisini sizlerle paylaşmak istiyorum.https://t.co/BREBAk8Yhj pic.twitter.com/y0qBtSfofn — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 25, 2022

"Sebepsiz zamlara müsamaha yok"

Kurda istikararı sağladık fakat fiyatlardaki yükseliş kalıcı oldu. Bundan sonra milletimizin temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını sebepsizce artıranlara karşı en küçük bir müsamaha göstermeyeceğimizi açıkça ilan ediyorum.

15 milyar liralık ilave Sosyal Yardım Destek Paketi'yle ilgili çalışmaların sonuna gelinmiştir. Yakında uygulamaya geçireceğiz.

Ayrıntılar geliyor...