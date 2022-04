Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

(Bursa'da cezaevi servisine saldırı) Şehit olan infaz koruma memuruna Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

'Hiç kimsenin milletimizle aramıza girmesine müsaade etmeyiz'

İftar ve esnaf buluşmalarıyla, toplumumuzun tüm kesimleriyle gönül bağlarımızı kuvvetlendiriyoruz. Hiçbir karşılık beklemeden ülkemize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Bizim ilham, güç kaynağımız ve tek muhatabımız millettir. Hiç kimsenin milletimizle aramıza girmesine müsaade etmedik, etmeyeceğiz.

'Bölgemizde yaşanan olaylar Türkiye'nin kilit taşı olduğunu göstermiştir'

Suriye'den Ukrayna'ya kadar dört bir yanımızda yaşanan olaylar AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin kilit taşı olduğunu göstermiştir.

"6'lı muhalefetin yaptığı sosyal medyadan birbirine ayar vermektir"

6'lı muhalefetin tek yaptığı sosyal medyadan birbirine ayar vermektir. Milletimiz bu masayı kimin kurduğunu hangi kirli pazarlıkların yapıldığını biliyor.

"Tüm dünya sessiz kalsa bile biz itirazımızı yüksek sesle dile getireceğiz"

Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırılarla yüreklerimiz bir kez daha dağlandı. İsrail'den görüştüğümüz her yetkiliye Kudüs'ün statüsü konusundaki hassasiyetimizi söyledik, sürdürüyoruz. Kudüs ve Filistin'in diğer bölgelerinde zulme rıza göstermeyiz. İsrail ile ilişkilerimiz yaşananlara göz yumacağımız anlamına gelmiyor. Tarihimizin, inancımızın gereğini yerine getireceğiz. Tüm dünya sessiz kalsa bile biz itirazımızı en yüksek sesle dile getireceğiz.

"Pençe-Kilit Operasyonunun amacı ülkemizin sınır güvenliğini garanti altına almaktır"

PKK'nın üslenme ve hazırlık olarak kullandığı bölgelere kapsamlı bir operasyon başlatıldı. Pençe-Kilit Operasyonunun amacı ülkemizin sınır güvenliğini garanti altına almaktır. Bu harekata katılan kahraman askerlerimize başarılar diliyorum, Rabbim onları korusun. Şehit olan 2 askerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Harekat vesilesiyle Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü olmadığını bir kez daha ifade etmek istiyorum.

"Terör örgütlerini ülkemizde eylem yapamaz hale getirdik"

Terör örgütlerini ülkemizde eylem yapamaz hale getirdik. Sınırlarımızda sızmaları ve kaçışları büyük ölçüde engelledik. Suriye'nin bir kısmında palazlanmaya çalışan terör örgütünün başını er ya da geç ezeceğiz.

'Yakında Kandil diye bir yer kalmayınca HDP'nin varlık sebebi de ortadan kalkacak'

HDP, terör örgütünün payandalığı dışında bir hükmü olmadığını ispatlamıştır. Yakında Kandil diye bir yer kalmayınca varlık sebepleri de ortadan kalkacak.

"Tüm dost ve kardeş ülkeler için bir umut kapısıyız"

Suriye'den Libya'ya Ukrayna'dan Filistin'e kadar her konuda ilkeli bir yaklaşım sergiliyoruz. Her karışında can ve mal güvenliğinin olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Tüm dost ve kardeş ülkeler için bir umut kapısıyız.

Milletimize söz verdiğimiz gibi ülkemizi yatırım, istihdam, üretim ve ihracat yoluyla büyütüyoruz. Bütün imkanlarımızla milletimizin yanında olmayı sürdürüyoruz.

