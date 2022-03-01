Ortak basın toplantısı öncesi, iki ülke arasında bir dizi iş birliği anlaşması imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Kosova ile ticaret hacmimiz 600 milyon dolar seviyesine ulaştı."

"Bölgesel barış ve istikrar için elimizden geleni yapacağız. Bölgemizdeki ve ötesindeki tüm aktörlerin bölgesel barış ve istikrarı öne çıkarması elzemdir."

"FETÖ'nün varlığının sonlandırılması önem arz ediyor"

"(Kosova'da FETÖ'yle mücadele) Demokrasimize kasteden, 251 vatandaşımızı alçakça şehit eden terör örgütünün varlığının sonlandırılması büyük önem arz ediyor."

Osmani: Kosova'nın NATO'ya girme zamanı gelmiştir

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, "Kosova'nın NATO'ya girme zamanı gelmiştir. NATO üyeliği konusunda Türkiye gibi ülkelerin desteğini bekliyoruz."

"Ukrayna'nın egemenliğini destekliyoruz."

"Balkanlar'da barışın bozulmasına izin vermemeliyiz."

Ayrıntılar geliyor...