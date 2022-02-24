Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Uluslararası Demokratlar Birliği heyetine hitap etti.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Rusya'nın harekatını reddediyoruz"

Kendi vatandaşlarımız ile Tatar kardeşlerimiz başta olmak üzere Ukrayna'da yaşayan herkesin can güvenliğinin sağlanmasında üzerimize düşeni yapacağız. Askeri operasyonu kabul edilemez buluyor ve reddediyoruz. Uluslararası hukuka aykırı gördüğümüz bu adım; bölgenin barış, huzur ve istikrarına vurulmuş ağır bir darbedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözlerime Rusya’nın bugün erken saatlerde Ukrayna topraklarına başlattığı askeri harekatı kabul edilemez bulduğumuzu ve reddettiğimizi belirterek başlamak istiyorum. https://t.co/wOX1tZJqcw pic.twitter.com/4B9fVm0ezt — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 24, 2022

"Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz"

Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü korumak için verdiği mücadeleyi desteklediğini, biraz önce görüştüğüm Zelenskiy'e de ifade ettim.

"Diyalog çağrımızı tekrarlıyoruz"

Derin tarihi bağlarımız ve dostluk ilişkilerimiz olan Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların Minsk Mutabakatları çerçevesinde diyalog yoluyla çözülmesi çağrımızı tekrarlıyoruz.

#SONDAKİKA



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Derin tarihi bağlarımız ve dostluk ilişkilerimiz olan Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların Minsk Mutabakatları çerçevesinde diyalog yoluyla çözülmesi çağrımızı tekrarlıyoruz. https://t.co/wOX1tZJqcw pic.twitter.com/dWHobzfjlo — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 24, 2022

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