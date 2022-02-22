Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 00:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Senegal ile ticaret hacmimiz 540 milyon doları aşmış durumda
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal ile ticari ilişkilerin sürekli arttığını belirterek, "Salgına rağmen ticaret hacmimiz 540 milyon doları aşmış durumda" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
Görüşmelerimizde Türkiye ile Senegal ilişkilerini ele aldık. İlişkilerimizi derinleştirme konusunda fikir birliğine vardık. Ticaret hacmimiz sürekli artıyor. Senegal'deki firmalarımız enerji, çelik üretimi, sağlık, gıda sanayii, hasır beton üretimi ve altın işleme alanlarında faaliyetlerde bulunuyorlar. Salgına rağmen ticaret hacmimiz 540 milyon doları aşmış durumda. Hedefimiz 1 milyar dolara ulaşmak.
Senegal makamlarının FETÖ ile mücadelemizde sağladıkları destek için teşekkür ediyorum.
Etiketler: Afrika FETÖ Recep Tayyip Erdoğan Senegal Ticaret
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