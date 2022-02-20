Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde kabul ettiğimiz eylem planıyla Afrika ile ilişkilerimiz bakımında yol haritası belirledik.

FETÖ ile mücadelemizde desteğini esirgemeyen Kongo Demokratik Cumhuriyeti makamlarına teşekkür ediyorum.

Eğitim ve kültür alanındaki iş birliğimizi geliştirmek istiyoruz. Türkiye Maarif Vakfı okulumuzun başarılarıyla kendinden söz ettirdiğini görüyoruz. Okulumuz öğrencilerinin üstün başarı elde etmesi ziyadesiyle sevindiricidir.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne 1 milyon doz Sinovac aşısı ile 100 bin doz TURKOVAC aşısını göndereceğiz.

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