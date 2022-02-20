Haber Giriş: 20 Şubat 2022 Pazar 20:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi ile anlaşmaların imza törenine katılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde kabul ettiğimiz eylem planıyla Afrika ile ilişkilerimiz bakımında yol haritası belirledik.
FETÖ ile mücadelemizde desteğini esirgemeyen Kongo Demokratik Cumhuriyeti makamlarına teşekkür ediyorum.
Eğitim ve kültür alanındaki iş birliğimizi geliştirmek istiyoruz. Türkiye Maarif Vakfı okulumuzun başarılarıyla kendinden söz ettirdiğini görüyoruz. Okulumuz öğrencilerinin üstün başarı elde etmesi ziyadesiyle sevindiricidir.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne 1 milyon doz Sinovac aşısı ile 100 bin doz TURKOVAC aşısını göndereceğiz.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
Son Haberler
- 20:29
- 20:15
- 20:00
- 19:18
- 20:12
Sıradaki Haber
Vakalar düşüşte: Yeni vaka sayısı 70 bin 355
Yükleniyor lütfen bekleyiniz