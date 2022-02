Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Unutulmamalıdır ki, 2023 AK Parti veya bizim şahsımızdan ziyade ülkemiz ve milletimiz için bir dönüm noktası olacaktır. Milletimiz bugüne kadar girdiğimiz hiç bir mücadelede hamdolsun bizi yalnız bırakmadı. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmamısı sağlayacak hamlenin içindeyiz. Her mücadelemiz gibi bunu da başaracağız. Bu durumun farkında olan sadece biz değiliz. Milletimizi geri bıakmak için her yola başvuranlar da bu hakikati görüyor.

"Elektrik tarifeleri konusunda vatandaşlarımız lehine yeniden bir değerlendirme yapılması talimatını verdik"

Her büyük dönüşüm gibi bu süreçte de sancılar çekiyor bedeller ödüyoruz. Vatandaşlarımızın ekonomik dalgalanmalar nedeniyle özellikle hayat pahalılığı yaşadığını biliyoruz. Devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek her kesimin gelirlerini artırarak insanlarımızın yanında olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz. Tarım desteklerinden enerjiye, KDV indirimlerinden gençlerimize yönelik adımlara kadar her alanda toplumumuzun tüm kesimlerini rahatlatacak müjdeler açıkladık. Elektrik tarifeleri konusunda ilgili kurumlarımıza vatandaşlarımız lehine yeniden bir değerlendirme yapılması talimatını verdik.

AK Parti'li belediyeler su tarifelerinde indirim uygulayacak

AK Partili belediyelerimize, su tarifelerinde biz ne ana muhalefetiz ne şuyuz ne buyuz biz AK Parti'yiz. En az KDV indirimi kadar şartları uygun olanlar bu oranda indirim yaparak enflasyonla mücadelemize katkıda bulunmalıdır. Birçok belediyemiz açıkladı, yüzde 7 indirim yapacağız suda dediler. Vatandaşımıza su parasında İstanbul yüzde 25'in üzerinde zam talebi ile Meclis'e geldi. Meclis'te tabi ağırlık bizde olduğu için arkadaşlarımız bunların zam talebine evet demediler. Biz vatandaşımızın bu noktada huzurunu istiyoruz. Çünkü bunlar seçim öncesi ne diyorlardı suya biz indirim getireceğiz, ekmeğe indirim getireceğiz diyorlardı. Tabi çıktı ağaları da Şanlıurfa'da Şanlıurfa'yı bize verin biz de elektriği bedava verelim dedi. Bir defa elektriğin kimde olduğundan haberi yok.

Burada şu an itibarıyla bizler elektrikte enerji ile ilgili tüm adımları en ideal şekilde atıyor ve vatandaşımıza zulmetmeyen bir süreci çalıştırıyoruz. Belediye olarak seçim dönemi söz verdin, koltuğa oturunca unutanlardan oldun. Geldin yüzde 25 zam talebiyle İstanbul'da işi Meclis'e getirdin. Meclis'te de arkadaşlarımız bunların zam talebine evet demediler. AK Partili belediyelerin olduğu yerlerde bizler en az yüzde 7 indirdim yapmak suretiyle vatandaşımızı su parasında aydınlatacağız.

Bizimki lafta kalmaz, bizimki uygulamada. Bu adımı da hemen süratle nasıl Kocaeli, Sakarya belediyelerimiz bu adımı attıysa tüm belediyelerimiz bu adımı atmak suretiyle Ana Muhalefete yavrularına buradan sinyali veriyoruz.

Seçim döneminde değil, seçim döneminin dışında biz bugün bu açıklamayı yapıyoruz ve süratle de arkadaşlarımız hemen Meclis'lerinden bunu geçirmek suretiyle vatandaşımızı rahatlatacaklar. Kurdaki dalgalanmaların önüne geçtiğimiz, büyümeyi sürdürdüğümüz gibi hayat pahalılığının belini biz kıracağız. Marketler, çarşı pazar eğer vatandaşımıza halen zulmetmeye devam ediyorsanız tüm dolaşan teftiş ekiplerimizle sizlerin sırtına bineceğiz. Onun için belediyelerimiz çarşıyı pazarı marketleri çok sıkı denetime alacaklar. Bu çerçevede küresel dengesizliklerden kaynaklanan sorunlara çözüm ararken aç gözlülük yaparak halkımıza zulmedenleri affetmeyerek hepsinden hesabını soracağız.

Nasıl milletimizi huzurlu kıldıysak bundan sonra da huzurlu kılacağız. Büyük ve güçlü Türkiye'nin doğuşu çok yakındır. Bizim için bölgemizde ve dünyada kim olduğunu bildiğimiz hasımlarımızla rakiplerimizle mücadele etmek kolaydır. Ne kadar sinsi yöntemler kullanırlarsa kullansınlar biz bunları biliyoruz tanıyoruz. Bizi asıl zorlayan tarih boyunca hep olduğu gibi bugünde içimizdeki gafiller içimizdeki mankurtlardır. Türkiye asırlardır ne çektiyse bu iç kavgadan, iç çekişmeden, içeriden yediği yumruklardan çekmiştir. Bugün de aynı dertten muzdaribiz. CHP ve başındaki zat malesef ülkemizde demokrasinin kökleşmesine, bölgesel ve küresel gücünün artmasına karşı oynanan oyunun koçbaşlığına soyunmuştur. Her ne kadar biz hedeflerimize doğru yürüyüşümüzden taviz vermesek de bu can sıkıntı durumdan üzüntü duymadan duramıyoruz.

Biz karşımızda siyasette eserlerimizle yarışacağımız bir muhalefet görmek isterdik. Malesef bahtımıza Kılıçdaroğlu muhalefeti gibi bir muhalefet çıktı. Son günlerde Kılıçdaroğlu kende aklınca sık sık bize meydan okuyor. Karşıma çık diye yeri göğü inletiyor. Halbuki biz sandıkta Kılıçdaroğlu'nun karşısına çok çıktık.

Biz Kılıçdaroğlu ile doğrudan dolaylı olarak 10 defa karşı karşıya geldik. 10'unda da kendisini sandığa gömdük. Bay Kemal senin kıratın buna yetmez. Senin daha çok çalışman lazım. Biz sana oturduğun koltukta meşruiyet sağlamayız bizim işimiz var. Bizim işimiz milletle, biz milletimizle beraber yola devam ediyoruz. Yuvarlak masalarda felan da işimiz yok. Yuvarlak masalarda neler görüşüyorsunuz hepsi ortada. O masadan bir şey çıkmaz. Unutkanlığınıza geldi galiba. HDP'yi niye yanınıza almadınız onu da alın. Masanın altında mı kaldı ne oldu? Heralde şimdi de bir ziyarete gidersin ve ziyarete git ki unutulduklarını anlamasınlar. Bizim böyle bir derdimiz yok. AK Parti, MHP, BBP birlikte bu yola devam ediyoruz. Bunlar her seçim hezimetinden sonra gereğini yapacağını yani genel başkanlık koltuğunu bırakıp gideceğini taahhüt ettiği gibi bu da yalan çıktı. Uğradığı onca seçim hezimetine rağmen henüz kendisien verilen misyonu tamamlamadığının işaretidir. 2023'te bu zatı da temsilcisi olduğu projeyi de siyasetin tozlu raflarına kaldıracaktır.

Milletimizin çelikten iradesini kıramayanlar son çare olarak ekonomi kozunu sahaya sürmüştür. Bu oyunun unsurlarından biri de ülkemizi yaşanmaz bir yer gibi göstererek insanlarımızın moralini bozmaktır. Halbuki sıkıntılarımız var ama hamdolsun elimizdeki imkanlar çok daha kıymetli. Türkiye vatandaşları can ve mal güvenliği endişesi taşımayan bir ülkedir. Türkiye artık 30 milyona dayanan istihdamı ile insanlarının çalışacak iş sıkıntısı çekmediği bir ülkedir. Türkiye, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kendi içlerine kapandığı bir dönemde krizi fırsata dönüştürerek hedef yükselten bir ülkedir. AK Parti olarak son dönemde de Cumhur İttifakı ile demokrasi ve kalkınma mücadelesini tarihimizin en üst seviyesine çıkarmayı biz başardık. Ülkemizin asırlık sorunlarını nasıl çözüp çağ atlattıysak bugünkü sorunların üstesinden de biz geleceğiz, AK Parti gelecek. Milletimizin hayallerini gerçeğe dönüştürene kadar bu gayreti göstereceğiz. Bizim sözümüz muhteris üfürmesi değildir. Biz milletimize ne söz verdiysek yaptık. Durmayacağız, duraksamayacağız bu böyle biline.

Bugün de milletimizden aldığımız güçle her alanda gerektiğinde yedi düvele meydan okuma pahasına ülkemizin haklarını ve çıkarlarını savunuyoruz. Dün Türkiye'yi küçümseyerek bakanlar bugün aynı masada eşit şartlarda oturarak müzakere yürütüyor, gözümüze bakıyor, tavrımızı merak ediyor.

Dün bu milleti geçmişinden, inanç, kültür ve medeniyet birikiminden koparmak için her yolu deneyenler bugün yeniden bir şahlanışı seyrediyor. Dünya yeni ve köklü bir değişimin sancılarını yaşıyor. Ekonomik ve sosyal boyutları ile derinleşen bu sürecin yükselen yıldızı Türkiye'dir. Siz kendi ülkelerinin engellemek için paçasından sarılıp dibe çekmeye çalışanlara aldırmayın. Onların hayallerindeki siyaset tek partili faşist siyasettir. Dikkat ederseniz kendilerini ne kadar tutmaya çalışırlarsa çalışsınlar oynadıkları tiyatro oyununda mutlaka bir açık veriyorlar. Türkiye düşmanlarına selam çakıyorlar. Çünkü bunların derdi ülkeye ve millete hizmet değildir. Eğer öyle olsaydı bunca yıldır ülkenin ve milletin hayrına bir projelerini tekliflerini üzüntülerini azıcık da olsa gayretlerini görürdük. Tek gayretleri eski Türkiye'yi geri getirmek. Kimsenin eski Türkiye'nin o karanlık siyasi ve ekonomik iklimini geri getirmesine izin vermeyeceğiz. Bugünlerde yaşanan sıkıntılar gelip geçicidir. İnşallah bu sıkıntıları atlatıp ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırdığımızda verdiğimiz tüm emeklerin, fedakarlıkların, alın terinin karşılığını almış olacağız.

Bu yılın ilk dönemini hiç ara vermeden yüz yüze eğitim ile tamamladık. Aynı kararlılıkla ve tüm önlemlere uyarak yüz yüze eğitime devam ediyoruz. Öğretmenlerimizi de ihmal etmiyoruz. Öğretmen sayısını 1,2 milyona ulaştırmış bir ülkeyiz. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu da geçtiğimiz günlerde çıkardık. Mesleki eğitimlerde öğrenci sayısı 159 binden 335 bine yükseldi.