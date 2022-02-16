Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen toplantı 4 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Karantina döneminde çalışmalarımızı evden sürdürdük. Geçmiş olsun dileklerini iletenlere teşekkür ediyorum.

'İndirim uygulamayanlara yaptırım gelecek'

Gıda ürünlerindeki KDV'yi yüzde 8'den 1'e düşürme, yani etiketlerde doğrudan 7'lik bir indirim sağlamış olduk. Bakanlıklarımız, KDV indiriminin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığını takip edecek, aksi davranış sergileyen firmalara gerekli yaptırımı uygulayacaklardır.

'Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması gerekiyor'

Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması konusu da kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bu imkandan yararlanmaya tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz.

"Türkiye'nin gelişmesine katkı verecek ülkelerle temasımızı daha da artıracağız"

Türkiye ile BAE ilişkilerine yeni bir ivme kazandıran bu ziyaretin verimli neticeler doğuracağına inanıyorum. Önümüzdeki dönemde Körfez bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin gelişmesine, büyümesine katkı verecek ülkelerle yakın temasımızı daha da artıracağız.

"Bugün artık bölgesinde söz sahibi bir Türkiye var"

Dün önceliğimiz terördü, işsizlikti, istikrarsızlıktı. Bugün en büyük 10 ekonomiden biri olma yolundayız. Eski Türkiye ile bugünkü Türkiye fotoğraflarının doğru, vicdanlı, ahlaklı bir muhasebesini yapmak herkesin görevidir. Bugün artık siyasi, askeri, diplomatik ve ekonomik olarak bölgesinde söz sahibi bir Türkiye var.

"Ekonomik uygulamalarımızın odağında vatandaşlarımızın haklarını korumak var"

İstihdamı 19 milyondan 30 milyona çıkardık. Hükümet olarak ekonomik uygulamalarımızın odağında vatandaşlarımızın haklarını korumak var. Faiz tartışmalarına rağmen bu politikadan ödün vermedik, ekonomik programımızı ısrarla uygulayarak salgın dönemindeki kayıpları telafi ettik. Dünyanın panikle içine kapandığı salgın döneminde biz üretim ve bireyleri önemsedik.

"Fiyat artışları geçicidir, konjonktüreldir"

Elbette canımızı yakan fiyat artışları var ama bunların hepsi geçicidir, konjonktüreldir. Tüm çalışanların gelirlerinde yüksek oranda artış yaparak hayat pahalılığının yükünü azaltmanın gayreti içindeyiz. Halihazırda en önemli sorunumuz yüksek enflasyondur.

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