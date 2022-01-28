Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Camii, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle ibadete açıldı.

Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti;

Sağlık Bilimleri Üniversitemizin külliyesi içerisinde gerçekten muhteşem bir mescidin açılışını yapıyoruz. Burada emeği geçenleri şahsım, milletim adına özellikle tebrik ediyorum. Buranın yapımında Ziraat Katılım'ın ciddi bir emeği oldu. Bundan dolayı da Ziraat Katılım'a çok çok teşekkür ediyoruz.

Burada yapılacak ibadetlerin ve öğrencilerimizin geek kız, gerek erkek onlar için de hazırlanmış olan çalışma mekanlarının gayet güzel olduğunu gördüm. Bundan dolayı da işin mimari boyutuna özen gösterdiklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu güzel eserin Ankaralılara hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum.

2 binin üzerinde kişi aynı anda ibadet edebilecek

Temeli 2018 yılının Aralık ayında atılan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Camii, 4 bin metrekare üzerinde bin metrekare olarak tasarlandı. Selçuklu mimarisinin ön plana çıktığı cami, kubbesiz, düz çatı, tek minareli ve tek şerefeli olarak tasarlandı. Cami bünyesinde, aynı anda 100 kişinin kullanabileceği bir kütüphane, 120 kişilik etüt salonu, kapalı otopark, gasilhane ve imam odası bulunuyor. Kapalı alanında aynı anda 2 bin 100 kişinin ibadet edeceği caminin iç ve dış doğramaları ahşap ve vitray cam şeklinde tasarlandı.

Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.