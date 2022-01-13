Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Geleneksel tehditlerin yanı sıra salgın hastalıklar, tabi felaketler, iklim değişikliği, terör gibi asimetik meydan okumaya maruz kaldık. Küresel fay hatlarının ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gördük. Son asrın en büyük sağlık krizi olarak nitelenen bu salgında, yardımlaşma, paylaşma gibi değerler geri plana itilirken pek çok ülke içine kapanmayı tercih etti. Salgının 8,5 milyarlık insanlık ailesini birbirine yaklaştırmak yerine toplumlar arasındaki uçurumu derinleştirdiğini görüyoruz.

Küresel sisteme, demokrasiye, sosyal barış ve istikrara risk oluşturan bu tehditlerden hiç bir ülke azade değildir. Bu olumsuz iklimden Avrupa Birliği de etkilenmiştir. Brexit süreci ile alevlenen tartışmalar salgınla birlikte yeni bir boyuta taşındı.

Bu durum pek çok önemli konunun geri plana itilmesine yol açtı. Ortak göç politikası oluşturulması, İslam düşmanlığı başta olmak üzere pek çok kemikleşmiş sorun karşısında kayda değer hiç bir adım atılmadı. Birliğin karşı karşıya olduğu bu tehditlerin aşılmasında anahtar ülkenin Türkiye olduğunu görmekte ikrar ve itiraf etmektedir.

Kritik dönemeçte Türkiye ve Avrupa Birliği'nin ilişkilerini daha da ileriye taşıması daha da ileriye taşınmıştır. Katılım perspektifi temelinde olumlu gündemin hayata geçirilmesi maksadıyla çaba gösterdik. Yüksek düzeyli diyalog toplantıları gerçekleştirdik.

Bize karşı oyalama taktikleri uygulandı. Haklarını kötüye kullanan kimi ülkelerin engelleyici davrandıkları ortadadır. Esas hesaplaşılması gereken birliğin iradesinin bir kaç devlet tarafından esir alınmış olmasıdır. Türkiye'nin tam üyelikte sabırlı tutumuyla birlik içindeki yazılım hatalarının görülmesine katkı sağladığına inanıyorum.

Ayrıntılar gelecek...