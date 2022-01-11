Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Ülkemiz BM eğitim, bilim ve kültür teşkilatı UNESCO'nun 2003 yılında kabul ettiği somut olmayan kültürel miras sözleşmesine 2006 yılında taraf olmuştur. 2008 yılında bu yana da bu listeye en çok değer kaydettiren ülkeler arasında yer alıyoruz.

Meddahlıktan nevruza, ebrudan okçuluğa kadar geniş bir alana yayılan kültürel miraslarımızın yaşatılması bakımından önemli gördüğüm bu çalışmaya katkı veren herkese teşekkür ediyorum.

Bizim medeniyetimizde şehirler, mabedleri, meskenleri, caddeleri ve çarşıları ile içinde yaşayan toplumun maddi birikimi ile birlikte maneviyatını da yansıtan ayna mahiyetindedir. İlim ve irfan ehli yanında zanaat ve ticaret erbabı da aynı kaynaklardan beslenmiştir. Hocalar ve talebeler her sabah derse başlarken Allah'ım hikmet kapılarını önümüze aç diye dua ederler.

Bizim çarşılarımız başka milletlerin çarşılarına benzemez. Dükkanlarımızda müşteri velinimet kabul edilir. Bizim dükkanlarımız elbette birer ticarethanedir fakat daha önemlisi dilimizde doğruluk, elimizde cömertlik, ayağımızda yiğitlik erkanının yoludur.

Ahilik kültürüyle yetişen insanlar zanaatlarını icra ederken diğer taraftan da toplumu bir arada tutan değerleri yaşıyor, yaşatıyor geleceğe taşıyor. İşini güzel yapmak daima güzel işlerle meşkul olmak ve bu vesileyle rabbimizin sevgisine mashar olmak milletimizin en büyük dileğidir. Türkiye'nin her köyünde her kasabasında her ilçesinde, her şehrinde yaşayan insan hazinesi sıfatını hak eden çok kıymetli insanlarımız var.

İşini güzel yapmak nesillerdir milletimizin ana gayesidir. Milletimiz farklı dallarda önemli ustalar yetiştirdi. Eser ve hizmet siyasetimizi ecdadımızdan aldığımız ilhamla bina ettik. Küresel sağlık ve finans krizi sebebiyle insanlığın gündeminde ekonomi ilk sırada gibi görünüyorsa da asıl mücadele geleceğin handi kodlarla inşa edileceğinin mücadelesinin verildiğini biliyoruz.

İnsanı merkeze almayan hiç bir inancın, hiç bir devletin uzun soluklu olması mümkün değildir. Maziden atiye kurduğumuz köprüyü hem aslıyla hem de teknolojiyle güçlü tutuyoruz.

Ayrıntılar gelecek...