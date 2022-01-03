Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Yeni umutlarla, heyecanlarla 2022 yılına girdik. Tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Salgına rağmen dünya, Türkiye'nin durduğu yeri takdirle karşılıyor. Türkiye'yi küresel sağlık krizinden olumlu yönde ayrıştırmayı başardık.

2021 yılı ihracat rakamını açıkladık. Türkiye, ihracatın lokomotifi olduğu hızlı büyümeyi sürdürdü. Salgının ekonomiler üzerindeki baskısının artmasına rağmen Türkiye geçen yıl ihracatta rekor kırdı. 20 yıl önce 88 milyar doları bulmayan dış ticaret hacmimiz 500 milyar dolar sınırına dayandı. Dış ticaret fazlası veren Türkiye hedefimize her geçen gün daha da yaklaşıyoruz. Önümüzdeki yıl bu vakitler milletimize ihracatta çoık daha büyük müjdeler verebilmeyi umut ediyoruz.

Geçtiğimiz yılı güzel haberlerle kapattığımız bir diğer sektör turizmdir. Aldığımız tedbir ve teşviklerin karşılığını gördüpğümüz bir sezonu geride bıraktık. 29 milyon turist ve 24 milyar dolar gelirle kapattık. Turizmde öbnceki yıla göre gelirde yüzde 100'lükk artış sağladık.

(KOSGEB destekleri genişletiliyor) Nisan ayında mikro ve küçük işletmelere yönelik hızlı destek paketi başlatmıştık. KOSGEB destekleriyle ilgili yeni bir müjde vermek istiyorum. Yeni mezun gençlerin istihdamı teşvik edilecek. İşletmelere 100 bin lira destek verilecek.

Salgın döneminde G-20 ülkeleri içinde ekonomik olarak en hızlı toparlanan ülke olduk. Türkiye 2021 yılında ekonomide yatırım, istihdam, üretim, cari denge odaklı bir büyüme yaşadı. Büyümede çift haneli rakamları yakalayacağımıza inanıyoruz.

Piyasaları paniğe sürükleyerek dövizi artıracak senkronize kampanya başlattılar. Tedbir paketiyle piyasaların önemli ölçüde dengeye gelmesini sağladık. Kur korumalı TL mevduatına 78 milyar liralık bir geçişin yaşanması vatandaşımızın ekonomik programımıza güveninin bir işaretidir.

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