Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Bugüne kadar olduğu gibi hayırlı her faaliyetinde yanınızda olmayı sürdüreceğim.

Artık tüm gücümüzü ve imkanlarımızı, istihdam ve istikrar odaklı yeni ekonomimizi yerleştirmeye ve geliştirmeye teksif ediyoruz.

Bir süredir Türkiye ekonomisini yüksek enflasyon yüksek faiz sarmalından kurtarıp büyüme rotasına sokma mücadelesi veriyoruz.

Döviz kurundaki anlamsız dalgalanmayı kontrol altına aldık. Kurun bugünlerde tekrar oynamaya başlaması geçici bir durumdur. Hafta başından itibaren istikrar kazanacağını değerlendiriyoruz. Amacımız hem iş insanlarını hem de vatandaşları 1 ay, 6 ay, 1 yıl, 3 yıl sonrasını görebilecekleri güven ve istikrar iklimine kavuşturmaktır.

Ekonomi anlayışımızı şu iki kavram üzerine yerleştirdik: Güven ve istikrar.

Bizim paramız Türk lirası, biz onunla hareket edeceğiz.Faiz zengini daha zengin fakiri daha fakir yapar.

Mevduatlarala dövizden kendi paramıza ciddi dönüş başlamıştır.

Vatandaşlarımızdan açıkladığımız pakete uygun şekilde tasarruflarını kendi paramızda tutmalarını istiyorum ve tavsiye ediyorum. Yastıkaltında tutulan 5 bin ton altının ne kadarını ekonomiye kazandırırsak gücümüz o kadar artacak.

Kendi ülkemizde en yakın çevremizde bile hala faizle hareket etmeyi savunuyorlar. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Buna inandığımız gün başarılı olacağız.

Bütçe tarafında herhangi bir sıkıntımız yok.

Yılbaşından itibaren hem firmalarımızın hem de vatandaşlarımızın kendi paramıza dönüşü daha da hızlandıracaklarının işaretlerini görüyoruz. Biz kendi paramızı ölçü olarak almadığımız sürece her zaman batmaya mahkumuz. Biz Türk lirası ile hareket edeceğiz

Ayrıntılar geliyor...