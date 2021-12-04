Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Yaklışık 33 aylık bir aranın ardından tekrar Siirt'te olmaktan tekrar sizlerle kucaklaşmaktan memnuniyet duyuyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin.

Bu şehrin hısmı olmakla iftihar etmeyi daima sürdüreceğim. Bu şehir hayatımın önemli bir dönüm noktalarında bana eşlik etti. Okuduğum şiir nedeniyle hapse atarak siyasi hayatıma son vermeye çalıştılar. Başlangıcı tekrar Siirt'te yaptık. Biz de başbakan olarak cumhurbaşkanı olarak her alanda Siirt'in gelişmesi büyümesi için ne gerekiyorsa yaptık. Bugün de elimiz boş gelmedik. Şehrimize kazandırdığımız toplam yatırım bedeli 2,5 milyar lirayı geçen 75 kalem eser ve hizmetin resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. biraz sonra yerinde kurdale kesme törenine katılacağımız HES, Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi, 102 milyon dolarlık yatırım bedeli ile şehrimiz ve ülkemiz için önemli bir yatırım.

Şöyle tabi gençler var aramızda onlar bilmezler. Fakat biz 20 yıl öncesine gidelim. Ne havaalanı, ne havaalanından buraya böyle bir yol var mıydı? Üniversitemiz var mıydı? Şimdi maşallah yolumuz çift gidiş çift geliş gayet güzel. Yılda 50 bin ton üretimle başlayıp ilave yatırımlarla önce 120 bin sonra 250 bin ton kapasiteye çıkacak bu tesis şehrimize yapılan en büyük sanayi yatırımıdır.

Tesiste ilk etapta 500 kişi ile açılacak. İleride 3 bin kişiye çıkacak ardından 7 bin 500 kişiye burada iş sağlanacak. Dışa bağımlı olduğumuz çinko ithalatı için harcanan paranın önemli bir kısmı ülkede kalacağı gibi önemli bir ihracat kapısı da açacağız.

Ülkemizi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme üzerine kurulu yeni ekonomi programımızın ne derece doğru olduğunun ispatıdır. Siirt'ten Hakkari'ye kadar bu tesisin geniş faaliyet alanında terörü, teröristlerin saldırılarını değil üretimi istihdamı konuşacağız. Cudi'nin, Kato'nun adı terörle değil inşallah yatırımla anılmaya başladıysa büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası hedefine emin adımlarla yürüyoruz demektir.

Toplu açılış törenimizde ayrıca 575 milyon liralık yatırım olan Şirvan Barajı ve Hidroelektrik Santrali'ni de hizmete açıyoruz. Siirt Eruh yolu üzerindeki Zarova Köprüsü'nün açılışını da bugün buradan resmen yapıyoruz. Bu ulaşım yatırımı 57 kilometrelik yolun en kritik yeri Zarova Köprüsü ile sizlere güvenli, hızlı, konforlu bir seyahat imkanı sunacaktır. Bir başka önemli ulaşım yatırımı da Siirt şehir geçişinin yapımı tamamlanan 11,5 kilometrelik kısmıdır.

Pervari yoluyla alakalı olarak 1 milyar maliyetle inşallah en geç önümüzdeki yol ihalelerinde Pervari'nin de ihalesi önüme geliyor ve onun da ihalesini yapacağız. Eğitimde halk eğitim merkezi, kütüphaneler, anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise düzeyinde okulların bulunduğu 30 ayrı yatırımı bugün açıyoruz. Sağlıkta aile sağlığı merkezlerimizden ve sağlık personeli için yapılan lojmandan oluşan 10 ayrı yatırımın açılışını da bugün yapıyoruz. Eruh gençlik merkezini resmen hizmete açıyoruz. Siirt Belediyemizin kendi imkanlarıyla ve çeşitli kurumlarımızın destekleriyle hayata geçirdiği çok sayıda yatırım var. Bu yatırımları da resmen bugün hizmete açıyoruz.

Şimdi Pervari size geliyoruz, Pervari Belediyemizin hizmet binası, spor salonu, mini basket sahaları, tekstil atölyesi hizmetlerinin resmi açılışını da bugün burada yapıyoruz. Tüm bu eser ve hizmetlerin hayırlı olmasını diliyorum.

Temeli atılmaya hazırlanan fabrikalardan okullara, spor tesislerinden hizmet binalarına kadar tüm bu yatırımların da şimdiden şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Bizim gündemimizde ülkemize daha fazla eser kazandırmak milletimize daha çok hizmet etmek için yaptıklarımız ve yapacaklarımız var. Geçtiğimiz 19 yılda Türkiye'de demokrasiyi geliştirmek hak ve özgürlükleri genişletmek için verdiğimiz mücadelenin en yakın şahidi sizlersiniz. Bu ülke insanların inançlarını yaşamasını engellemek için hoyratça üzerine gelindiği günlerden geçti. Türkiye'nin makus tarihini yenmek için harekete geçen herkesin önü ya idam sehpaları ya da türlü tuzaklarla kesildi. Adım adım bu engellerin üstesinden geldik.

Ana Muhalefetin başında bir zat var. Bu zat Merkez Bankası'ndan randevu istiyor. Merkez Bankası ona göre bağımsız değil ya. Merkez Bankası bu beyefendiye randevu veriyor. Gidiyorlar Merkez Bankası'ndan brifing aldıktan sonra dışarı çıkıp bankanın aleyhinde konuşuyorlar. Hani bağımsız değildi bak sana randevu verdiler. Şimdi dün evvelsi gün de Türkiye İstatistik Kurumu'nu randevu felan almadan oraya da gitmek istedi. İstatistik kurumu da buna randevu vermedi. Gittiler istatistik kurumunun önünde bir genel başkan orada gösteri yapıyor. İnsan utanır, utanır. Bir insan davet edilmediği yere gidemez.

Devletin bu kurumları senin şamar oğlanın değil. Buralar ciddi kurumlardır. Senin gibi ciddiyetsiz değil. Ne oldu randevu vermediler ve randevusuz olarak gidip kapıda gösteri yaptı. Bay Kemal bundan sonra da devletin kurumlarına böyle randevusuz gidilemeyeceğini öğren. Terör örgütleriyle omuz omuza gidebilirsin onlara randevusuz da gidebilirsin fakat devletin kurumları ciddidir. Oralara rastgele öyle gidemezsin ve gidemeyeceksin de. Devletin kurumları zaten yapmaları gereken açıklamaları zaten yapıyor. Hiç merak etmeyin biz dimdik ayaktayız. Ülkemizin başına toplanan baskı ve zulüm bulutlarını sizinle birlikte birer birer dağıttık.

Malesef birilerinin tek işi tek gücü tek mesaisi ülkemize kazandırdığımız her eseri ve hizmeti engellemeye çalışmak olmuştur. Türkiye İstatistik Kurumu dünyada ilk 20 içerisinde yer alan bir kuruluştur. Geçmişleri milletimizin inancına, kültürüne, tarihine, değerlerine uyguladıkları faşizan baskılarla dolu bir kesim var. Bunların ülkede bu da bizimdir dedikleri tek dikili ağaçları, tek bir eserleri yoktur.

Ayrıntılar gelecek...