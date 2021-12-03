Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 100. Yılında 100 Hayırsever Eğitime Destek Kampanyası Ödül Töreni"nde konuştu.

"Gaziantep, bölgesinde ve dünyada örnek alınan bir kalkınma modeline dönüşmüştür"

Bir şehri düşman işgalinden kurtarmak önemlidir. Ancak kurtuluşu asıl taçlandıran o şehrin insanıyla, alt yapısıyla, üst yapısıyla gelişmesidir, kalkınmasıdır. Gaziantep bunu başarmış bir şehirdir. Bölgesinde ve dünyada örnek alınan bir kalkınma modeline dönüşmüştür.

"Kalkınmanın asıl şartlarından biri de eğitimli, yetişmiş, kabiliyetli iş gücüdür"

Her iş gibi kalkınmanın asıl şartlarından biri de eğitimli, yetişmiş, kabiliyetli iş gücüdür. Eskiler "bağış yağış gibidir" der. İş insanlarımıza ülkemize kazandıracakları okullar ve eğitim tesisleri için şimdiden teşekkür ediyorum.

"Para, mal, güç yerli yerine konulduğunda orada adalet olur"

Sadece 'komşusu aç iken tok yatan bizden değildir' emrini tüm dünyaya hakim kılabilsek, emin olun şu yerküre üzerinde tek bir mağdur kalmaz. Para, mal, güç yerli yerine konulduğunda orada adalet, huzur, güven, güzellik olur. Aynı imkanlar yanlış ellere geçtiğinde orada zulüm, huzursuzluk olur. Sadece nefsi için çalışmak, biriktirmek, bunu toplumu ve bireyleri sömürerek yani zulmederek yapmak, Allah muhafaza bizi çok tehlikeli yerlere sürükler.

"Bütçelerimizde en büyük payı hep eğitim öğretime ayırdık"

Eğitim ve öğretimi önceliklerimizin başına aldık. Bütçelerimizde en büyük payı hep eğitim öğretime ayırdık, eğitimde alt yapıyı neredeyse baştan sona yeniledik, güçlendirdik. Derslik sayımızı 343 binden 601 bine yükselttik. Yaptığımız 714 bin yeni öğretmen atamasıyla eğitim öğretimin kesintisiz yapılmasını temin ettik. Öğretmenlerimizin dörtte üçü bizim dönemimizde göreve başladı. Üniversitemizin olmadığı il yok. Ülkemiz yüz binlerce öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Bugün artık her alanda ihtiyacını karşılayacak pırıl pırıl insan kaynağına sahip bir Türkiye var. İnşallah devlet-millet iş birliğiyle ülkemizi her alanda olduğu gibi eğitim öğretimde de hedeflerine ulaştıracağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Derslik sayımızı, bakın bu rakamlar çok önemli, 343 binden 601 bine yükselttik. Yaptığımız 714 bin yeni öğretmen atamasıyla bu sınıflarda eğitim öğretimin kesintisiz yapılmasını temin ettik.https://t.co/rPhTqp1yks pic.twitter.com/j8FWodltdR — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 3, 2021

"İhracat politikamızı görmek isteyen Gaziantep'e baksın"

Bizim tek derdimiz var; ihracat, ihracat, ihracat ve bunu başaracağız. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat üzerine kurulu politikamızın ete kemiğe bürünmüş halini görmek isteyen Gaziantep'e baksın.

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