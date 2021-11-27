Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle

Atayurdumuz Türkmenistan'a gelmekten büyük bahtiyarlık duyuyorum. Bu vesileyle Türkmenistan'ın bağımsızlığının 30. yıldönümünü bir kez daha tebrik ediyorum. Kardeşlik ilişkilerimiz çerçevesinde Türkmenistan'ı ve başarıyla sürdürdüğü bağımsızlık statüsünü desteklemeye devam edeceğiz.

Ayrıntılar gelecek...