Haber Giriş: 27 Kasım 2021 Cumartesi 15:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov ile ortak basın toplantısında konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle
Atayurdumuz Türkmenistan'a gelmekten büyük bahtiyarlık duyuyorum. Bu vesileyle Türkmenistan'ın bağımsızlığının 30. yıldönümünü bir kez daha tebrik ediyorum. Kardeşlik ilişkilerimiz çerçevesinde Türkmenistan'ı ve başarıyla sürdürdüğü bağımsızlık statüsünü desteklemeye devam edeceğiz.
Ayrıntılar gelecek...
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistan
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