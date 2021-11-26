Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Menemen bana şimdiden 2023’ün müjdesini veriyor. Durmak yol yola devam. Kadın kardeşlerimize özellikle en kalbi duygularla selam, sevgi, saygılarımı sunuyorum.

Gençler sizleri de selamlıyorum. İnşallah şimdiden 2023’e hazırlanıp sandıkları patlatacağınıza inanıyorum. Bugün güzel İzmirimizin güzel ilçesi Menemen’de sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum.

Toplam yatırım tutarı 2 milyar 250 milyon lira

Bizde biliyorsunuz laf ola beri gele yok. Biz sözü verdik mi verdik. Süratle bu deprem konutlarını bitirip teslim edeceğiz dedik. Zamanında da teslim ettik.

Toplam yatırım tutarı 2 milyar 250 milyon lirayı bulan bu konut ve dükkanların İzmir’imize hayırlı olmasını diliyorum.

Hanım kardeşlerim Bay Kemal’in vurulacak yeri kalmadı. Yalandan başka sermayesi yok. Dürüstlük hak getire.

Devlet olarak vatandaşlarımızın mağduriyetini ortadan kaldırma iradesine sahibiz. Mustafa Denizli Stadı'nı Altay ve Altınordu beraber kullanacaklar.

Kardeşlerim bugün burada şehrimize kazandırdığımız toplam yatırm bedeli 668 milyon lirayı bulan 100 eser ve hizmetin resmi açılışını gerçekleştiriyoruz.

"CHP döneminde yüzde 7 bin 500'leri bulan faizleri gördük"

Tüm bu eser ve hizmetlerin ülkemize, şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen bakanlıklarımızı kurumlarımızı mimarından işçisine herkesi tebrik ediyorum.

CHP ekibi ülke yandı bitti diye ortalığı birbirine katıyor. Bu ülke onların yönetimde sorumluluk üstlendiği dönemde gecelik yüzde 7500’leri bulan faizleri gördü mü?

Bu ülke onların döneminde başbakanlığın önüne yazar kasa fırlatıldığı zamanları yaşadı mı? Bunları 18 yaş altı grup bilmez.

Bu ülke onların döneminde bankaların içleri boşaltılarak milletin cebinden 100 milyarca doların çalındığı ihanetler gördü. Biz onlardan böyle bir ülke devraldık.

Geçmişte yıllarca çok ciddi çileler çekti milletimiz. Büyük atılımızın rahatsız ettiği malum çevreler rahat durmadı. Partimiz kapatmaya çalışmaktan sokakları karıştırmaya ekonomik sabotajlara kadar ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Bu süreçte çalıştık çabaladık bir şeyi hiç aklımızdan çıkarmadık.

Ayrıntılar geliyor...