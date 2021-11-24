Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İSEDAK 37. Bakanlar Toplantısı'na videomesaj gönderdi.

-Salgının etkilerini hayatın her alanında derinden hissettik.

-Göç, terör gibi sorunlara kalıcı çözümler üretmemiz gerekiyor. Somut politika tavsiyelerinin uygulanması son derece önemli.

-İslam ülkeleri sadece salgınla değil, terörden yoksulluğa birçok sorunla mücadele ediyor. Afganistan'da kalıcı barış ve istikrar ortak temennimiz. Filistin davamızı sonuna kadar savunmakta kararlıyız. Kudüs'ün statüsünün korunması için var gücümüzle çalışmalıyız.

-Müslümanlar bilhassa Avrupa'da ırkçı eylemlere maruz kalıyor.

-DEAŞ, PKK ve YPG ile mücadelemiz sürecek.

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